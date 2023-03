Calcio. Prima Categoria B: Quiliano&Valleggia-Multedo è una tappa clou per le sorti del campionato, il racconto in diretta dal "Picasso"

QUILIANO & VALLEGGIA - MULTEDO 0-0

Finisce dopo due minuti di recupero la prima frazione di gioco: reti bianche al Picasso, ma la partita resta particolarmente vibrante con diverse occasioni da una parte all'altra

45'+1' ammonito Fanelli per ostruzione sul portiere pronto al rinvio, non gradisce la decisione del direttore di gara l'attaccante biancorosso

45' Fabbretti dai trenta metri, tanta potenza nel suo destro, Parodi non si fida della presa e allontana con i pugni

44' Schiano in acrrobazia riesce a concludere verso lo specchio raccogliendo il preciso traversone basso di Vignon, Ferro controlla senza problemi

43' finale di tempo particolarmente frizzante, squadre più lunghe e continui capovolgimenti di fronte, ma resiste lo 0-0

42' Mukaj da fuori prova a sorprendere Ferro, il pallone non si abbassa a sufficienza terminando un metro alto sopra la traversa

40' sale in cattedra anche Parodi, che nega il vantaggio al Quiliano: prima La Piana, poi Fanelli e Carocci trovano la decisiva risposta del portiere genovese, tripla clamorosa chance nel giro di pochi secondi a favore della squadra di Ferraro

31' autentico miracolo di Ferro, che un incredibile colpo di reni riesce ad arpionare la precisa incornata di Vignon destinata sotto l'incrocio dei pali. Multedo a un passo dal vantaggio, decisivo l'estremo difensore di casa

30' Rubino sciupa la palla dell'1-0: il numero sei biancorosso si ritrova la sfera sul mancino a pochi passi dalla porta, ma calcia con il corpo troppo all'indietro sparando alle stelle. Primi squilli da parte di un Quiliano che sembra essersi sciolto

29' Bazzano si libera a sinistra involandosi verso l'area avversaria, conclusione rasoterra smorzata da un difensore che termina docile tra le braccia di Parodi

27' non ce la fa neanche Buffo, al suo posto entra Piccaluga

22' velenosa la traiettoria partita dal piede di Perucchio, si rifugia in angolo la difesa del Q&V

21' Murialdo dritto su Schiano all'altezza della trequarti, l'arbitro fischia punizione a favore dei genovesi ammonendo anche il centrocampista biancorosso

20' inserimento centrale di Fabbretti che viene sbilanciato appena dentro l'area di rigore, Miraglia non ravvisa alcuna irregolarità e lascia proseguire correttamente il gioco

19' provano ad alzare i giri i padroni di casa, ma c'è poca lucidità in fase di possesso. Tanto agonismo da parte di un Multedo che dà sempre l'idea di poter rendersi pericoloso quando si affaccia nella metà campo avversaria

15' problema fisico per Grippo, che chiama subito la sostituzione, pronto Murialdo ad entrare sul rettangolo verde

13' Vargiu in ritardo su Fabbretti, solo richiamo verbale da parte del signor Miraglia di Imperia

10' super intervento in uscita bassa da parte del portiere Ferro, che anticipa Becciu praticamente pronto a battere a rete, tempismo perfetto da parte del numero uno savonese

9' meglio la formazione di Bazzigalupi in questo avvio, Quiliano ancora alla ricerca delle giuste misure in campo

4' Perucchio tenta la soluzione diretta in porta, la mira non c'è e Ferro può far ripartire l'azione dei suoi

3' Becciu stretto nella morsa tra Grippo e Carocci, punizione dal lato corto dei sedici metri a favore del Multedo

2' meno di due minuti e subito un'occasione per parte: prima i genovesi dalla bandierina non riescono a battere a rete trovando la pronta respinta della difesa di casa, veloce ripartenza sulla destra di Fanelli che calcia di potenza senza però inquadrare lo specchio

1' si parte! Completo biancorosso per il Quiliano, Multedo in maglia bianca con calzoncini blu

PRIMO TEMPO

Formazioni:

QUILIANO & VALLEGGIA: Ferro, La Piana, Carocci, Buffo, Fabbretti, Rubino, Fanelli, Magnani, Tedesco, Grippo, Bazzano

A disposizione : Cambone, Fiori, Piccaluga, Murialdo, Canale, D'Amico, Episcopo, Penna, Santonastaso

Allenatore : Ferraro

MULTEDO: Parodi, Perrucchio, Chirivino, Bellicchi, Mukaj, Giulianino R., Vignon, Degl'Innocenti, Schiano, Becciu, Vargiu

A disposizione : Cisternino, Sciandra, Freccero, Cilione, Giulianino A., Tacchino, Vargas, Granara

Allenatore : Bazzigalupi

Arbitro: Miraglia di Imperia