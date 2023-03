Calcio. Serie D. Vado al "Chittolina" con la Fezzanese con vista sul secondo posto, il Sestri Levante va a Casale per avvicinare la meta

Sei vittorie consecutive, record di punti stagionali ormai raggiunto e il traguardo playoff sempre più vicino.

Non vuole però accontentarsi il Vado di mister Didu, protagonista di un mese di febbraio praticamente perfetto in termini di risultati, atteggiamento e prestazioni: contro la Fezzanese, attesa al "Chittolina" nel pomeriggio, i rossoblu hanno l'occasione di avvicinare addirittura il secondo posto, considerando il recente rendimento di una Sanremese - oggi di scena a Chatillon con il Pont Donnaz - che sembra ormai spacciata per ciò che riguarda la vetta.

Impossibile per i matuziani tenere il passo del Sestri Levante, lanciatissimo verso la Serie C dopo la serie di vittorie inanellate nelle ultime giornate: alle 14.30, contro un Casale precipitato in zona retrocessione diretta, la squadra di Barilari potrà compiere un altro significativo balzo verso la promozione.

In chiave quinto posto spicca Ligorna-Gozzano, attualmente separate da cinque punti, mentre il Bra sarà ospite del Chieri.

Rialzare la testa ed evitare spiacevoli sorprese di fine stagione è l'imperativo in casa Derthona, che attende al "Coppi" il Pinerolo in uno scontro diretto per scongiurare il rischio playout.