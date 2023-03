Volley, A2 femminile: l'Amatori Savona ritrova il gusto della vittoria, battuta Roseto nel recupero

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO 60 – AZIMUT WEALTH MANAGEMENT AMATORI SAVONA 69

9-19 (9-19), 20-34 (11-15), 39-52 (19-18), 60-69 (21-17)

Durante lo stop del campionato a causa delle Final 8 di Coppa Italia, Roseto ed Amatori Savona si affrontano per il recupero della diciassettesima giornata di campionato.

Le padrone di casa arrivano da una sconfitta nell’ultimo turno contro Cagliari e sono alla disperata ricerca di punti per la salvezza, Savona invece arriva in Abruzzo con la voglia di chiudere la serie di 4 sconfitte consecutive e mettere da parte punti per assicurarsi un finale di stagione lontano dalla zona calda della classifica.

Buono l’avvio della squadra ligure, che colpisce a freddo Roseto con la tripla di Paleari ed i canestri di Zanetti e Pobozy (al rientro dopo un lieve infortunio). Le abruzzesi faticano invece a segnare dal campo e per lunghi tratti avanzano nel punteggio solo grazie ai tiri liberi guadagnati grazie al bonus savonese raggiunto dopo soli tre minuti di gioco. La tripla di Salvestrini porta Savona sul +7, poi Vivalda fa +10 sempre dalla lunga distanza. Kelly regala i primi due punti su azione alla squadra di casa e Zanetti manda tutti al primo mini-riposo sul 9-19.

Il secondo quarto lo apre il canestro di Manfrè, a cui risponde subito Poletti da tre punti. Per Roseto si mette in partita Sanchez che mostra tutto il repertorio con la tripla del -10 e numerose altre giocate importanti sui due lati del campo. Con l’uscita dal campo dell’esperta giocatrice argentina Roseto tende a disunirsi e ne approfittano Ceccardi, Zanetti e Sansalone che firmano il +14 Savona sul finire del primo tempo (20-34).

Micovic apre con una tripla il secondo tempo di Roseto, che deve però subito fare i conti con il quarto fallo di uno dei suoi fari offensivi: Anna Kelly. L’Amatori Savona avanza con i canestri di Paleari nella prima metà del terzo quarto, l’atteggiamento difensivo piuttosto permissivo della squadra abruzzese permette alle ospiti di mantenere una quindicina di punti di vantaggio pur senza brillare nella costruzione del gioco. Il doppio tecnico con conseguente espulsione di coach Romano compatta le Panthers rosetane che si affidano all’asse Sanchez-Miccoli per provare a tornare in partita. Il terzo quarto va in archivio sul 39-52.

Ultima frazione di gioco che sorride alla squadra di Roseto: Savona deve fare i conti con i quattro falli di Pobozy e con qualche problema a trovare la via del canestro; la squadra di casa inizia così una lenta ma inesorabile rimonta firmata ancora una volta Sanchez e Kelly. Le liguri piazzano qualche canestro nei momenti “giusti” e si servono anche dei viaggi in lunetta per restare sempre a distanza di sicurezza dalle avversarie che producono il massimo sforzo per raggiungere il -5 ma non riescono a chiudere la rincorsa.

Risultato finale: Roseto 60 – Savona 69.

Tabellini:

Roseto: Micovic 3, Lombardo 3, Mitreva 5, De Marchi 7, Sanchez 24, Azzola ne, Schena, Miccoli 4, Kelly 12, Ceccanti, Rios ne, Manfrè 2. All Romano.

Savona: Ceccardi 6, Vivalda 10, Salvestrini 5, Poletti 4, Sansalone 2, Picasso, Paleari 10, Leonardini, Pobozy 16, Zanetti 16. All Dagliano R. Ass Faranna, Dagliano A.