Calcio, Giovanissimi. Il Torneo delle Regioni si avvicina, domani stage a Borzoli. I convocati

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa Under 15 del Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “G. Piccardo” di Genova (Loc. Borzoli), il giorno martedì 07 marzo 2023, alle ore 14,30, per disputare una seduta di allenamento i sottoelencati giocatori:

Albenga 1928

Zaytsev Kostantin

ARCI Pianazze

Rossi Lorenzo

Cairese

Berruti Thomas – Di Lucia Emanuele – Delishi Gabriel

Camporosso

Demme Maurizio

Canaletto Sepor

Temani Riccardo

Ceriale Progetto Calcio

Selvaggio Mattia – Scognamiglio Giovanni

Entella

Margarita Filippo

Football Club Bogliasco

Reffo Mario

Football Genova Calcio

Bandini Andrea – Guarnieri Leonardo – Ottonello Nicolò

Lavagnese 1919

Cipro Stefano – Gallo Filippo

Levanto Calcio

Aliaj Itze – Traversone Edoardo

Ligorna 1922

Sassi Manuel

Ospedaletti Calcio

Turrini Alex

Praese 1945

Cannella Gabriele

Vado

Ganduglia Luca – Prina Sebastiano – Lazzarini Patrick – Cappellari Tommaso

Veloce 1910

Bonomini Simone

Dirigente Responsabile Rappresentative: Pampana Giovanni

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Allenatore: Crisanti Francesco

Collaboratore: Rusca Gianluigi

Preparatore portieri: Chalp Pietro

Dirigente: Giovinazzo Francesco

Fisioterapista: Bertolini Angiolo

Magazziniere: Gandolfo Sergio