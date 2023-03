Calcio, Promozione. La doppietta di Berruti e il gol Di Di Martino, il Bragno espugna 3-0 Ospedaletti

Un buon primo tempo non è bastato all’Ospedaletti per evitare la sconfitta contro il Bragno al ‘Ciccio Ozenda’. Nella giornata che vede l’esordio dal primo minuto del portiere classe 2004 D’Alessandro, gli orange disputano una buona prima frazione al cospetto di una formazione avversaria chiusa e guardinga. Poche, però, le occasioni da ambo le parti.

Nella ripresa esce il Bragno. Al 55’ gli ospiti approfittano di un fallo a centrocampo per trovare con astuzia il vantaggio grazie alla rete di Berruti. Il numero 11 si ripete tre minuti dopo siglando il raddoppio su una respinta ravvicinata di D’Alessandro. La rete del definitivo 3-0 arriva a 10 dal termine con Di Martino che insacca in pallonetto. Nel finale di gara c’è tempo anche per l’esordio in prima squadra del classe 2006 Caffi.

“Abbiamo completamente sbagliato il secondo tempo prendendo un gol su una nostra ingenuità, loro giustamente hanno continuato a giocare mentre noi ci siamo fermati - commenta a fine gara mister José Espinal - poi siamo andati in confusione, fino a quel momento era stata una partita equilibrata. Qualche giocatore di esperienza mi ha deluso, mentre sono contento per l’esordio di Caffi e D’Alessandro. Ora dobbiamo muovere la classifica, lotteremo fino all’ultimo respiro per raggiungere i playout”.





Ospedaletti - New Bragno 0-3

Marcatori: 55’ e 58’ Berruti, 80’ Di Martino





LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 D’Alessandro, 2 Russo, 3 Ferrari, 4 Barbagallo, 5 Calvini (13 Saih), 6 Gagliardi (18 Vicari), 7 Manno (17 Sabre), 8 Rotolo, 9 Alasia, 10 De Flaviis, 11 Cassini (14 Caffi)

A disposizione: 12 Tovoli, 15 Siberie, 16 Schillaci, 19 Costo

Allenatore: Josè Espinal





New Bragno: 1 Negro N., 2 Osman, 3 Puglia, 4 Negro L., 5 Fonjock, 6 Giguet (14 Saviozzi), 7 Agate (15 Marini), 8 Moretti, 9 Galiano, 10 Di Martino, 11 Berruti (13 Brusco)

A disposizione: 12 Binello, 16 Tubino, 17 Di Noto, 18 Monni

Allenatore: Fabrizio Monte





Arbitro: Sig. Giorgio Minniti (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Davide Salinelli (Genova); 2° Sig. Enrico Conio (Genova)





Ammoniti: Calvini, Russo

Espulsi: Ferrari, Galiano