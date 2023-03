Calcio, Soccer Borghetto. La protesta di Marco Carparelli: "Se salto il derby con il Pietra Ligure poso la borsa e chiudo la carriera"

Marco Carparelli non ha mai risparmiato ogni tipo di energia positiva all'interno del rettangolo verde.

Ottimismo ed entusiasmo sono sempre stati alla base del centravanti biancorosso, due elementi fondamentali sia per spiccare il volo a inizio carriera che per continuare nel 2023 ad essere determinante all'interno delle aree di rigore avversarie.

Un tono dell'umore che si è però completamente ribaltato dopo il cartellino giallo comminato nel match contro la Sampierdarenese, come puntualizzato dallo stesso bomber attraverso il proprio profilo facebook:

"Sono 6 giornate che sono diffidato e sono 6 giornate che mi faccio i c... miei per non prendere l’ammonizione che mi manderebbe in squalifica.

Nella partita di ieri SAMPIERDARENESE - SOCCER BORGHETTO, e mi rivolgo all’arbitro : Cesare Sandri di La Spezia

E gli Assistenti: Santina Delfino di Genova e Francesco Cillo di Genova, il direttore di gara dice di avermi ammonito in una circostanza dove io ero nella parte opposta dell’accaduto.

Se giovedì rientro negli squalificati, e salto il derby con il Pietra Ligure, poso la mia amatissima borsa, e chiudo anticipatamente la mia carriera.