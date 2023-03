Calcio, Eccellenza. Cairese, Zunino entra e riprende il Busalla: "Quando sono chiamato in causa voglio dare sempre il 100%" (VIDEO)

La Cairese rischia sul campo del Busalla andando sotto di due reti, ma nella ripresa bomber Elia Zunino entra e si regala una splendida doppietta riprendendo i genovesi.

E' questa la sintesi del match di domenica scorsa con una Cairese dai due volti e salvata dall'ex attaccante del Pietra Ligure, ancora una volta decisivo e che lascia i gialloblu a -3 dal secondo posto:

"Dobbiamo crescere sotto l'aspetto degli approcci alle partite soprattuttoin trasferta ed una cosa che esamineremo con il mister, purtroppo a volte non riprendiamo i match ma contro il Bisalla è andata bene. A livello personale sono felicissimo di esser venuto alla Cairese, quando sono chiamato in causa do sempre il 100%".