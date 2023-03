Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. E' già tempo di semifinale, stasera l'Argentina sfida il San Teodoro

era alle ore 20:00 in quel di Genova appuntamento molto importante per l'Argentina Arma che affronterà il San Teodoro nella partita d'andata valida per la semifinale di Coppa Liguria.



I genovesi, nel campionato di Seconda categoria girone D di Genova, in classifica occupano l'undicesima posizione avendo totalizzato 22 punti in 20 incontri di cui 5 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Nella 14° giornata di campionato sono usciti sconfitti (4-0) con la Casellese.

I migliori marcatori del San Teodoro sono: Mattia Cagnetta e Biagio Zarro entrambi con 5 reti, segue Fabio Concas con 4 reti.



Il mister dei rossoneri, per l'incontro di questa sera, ha diramato le seguenti convocazioni:

Ventrice, Bruni, Calvini, Ambesi, Negro, Valenzise, Leggio, Grandi S., Grandi M., Tarantola, Cuneo, Orengo, Crudo, Calderone, Rotella.