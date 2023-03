Calcio. Serie D, al "Comunale" la Sanremese termina il match con il Chisola ko per 1-2: la vetta dista ora 13 punti

È stata portata a termine questo pomeriggio al "Comunale" la sfida tra Sanremese e Chisola, sospesa domenica 26 Febbraio al 77' minuto sul punteggio di 1-2 per l'infortunio occorso all'arbitro Tagliente di Brindisi che non ha potuto terminare il match. È toccato al signor Zoppi di Firenze dirigere questo ultimo spezzone di partita.

Sfida che è ripartita da dove si era interrotta, e cioè con un calcio d'angolo in favore dei torinesi avanti di un gol dopo la rimonta operata due settimane fa. Sicuramente atipico per i ventidue in campo giocare poco più di un quarto d'ora soltanto, e il copione è stato quello che ci si aspettava, con i matuziani a trazione anteriore e gli ospiti a difendere un risultato decisamente prezioso per la loro lotta salvezza. Un arbitraggio molto "all'inglese" in cui c'è anche il tempo per l'espulsione di mister Nisticò, che ha guidato i suoi per gli ultimi dieci minuti dalla tribuna.

Solo tre tiri, i primi due a firma di Rizq, decisamente velleitari, mentre i biancazzurri ci hanno provato nel recupero con Nouri. Ma il risultato non è cambiato: il Chisola espugna Sanremo e con questa sconfitta il campionato sembra ormai blindato dal Sestri Levante, che a otto turni dalla fine con 24 punti a disposizione, gode di 13 punti di vantaggio sulla Sanremese.

Queste le formazioni scese oggi in campo:

SANREMESE: Tartaro, Mikhaylovskiy, Gagliardi, Aperi, Giacchino, Valagussa, Panattoni, Pellicanò, Rizzo, Nouri, Larotonda. A disp. Ferro, Riviera, Maglione, Del Barba, Owusu, Scalzi, Secondo. All. Correale.

CHISOLA: Montiglio, Degrassi, Montenegro, Conrotto, Rizq, Morleo, Viano, Bove, Coccolo, Benedetto, Haidara. A disp. Cultraro, Antolini, Caschetto, Bolla, Altieri. All. Nisticò.

ARBITRO: Zoppi di Firenze.

La classifica: