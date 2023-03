Pallacanestro Alassio: vince la Prima Squadra, bene anche il Settore Giovanile e il comparto minibasket

Vince la serie D, successi per under 19, under 15, under 13 ed esordienti femminili. Bilancio in parità per l'Under 17 e referto giallo per l'Under 14 elite. Bene il minibasket, ecco il dettaglio:

SERIE D: Successo in trasferta con Villaggio

partita iniziata bene dove gli alassini prendono 10 punti di vantaggio poi Villaggio recupera e da lì è inizia una partita equilibrata, 34-34 a metà, che si risolve solo negli ultimi minuti dove a 2 minuti dalla fine siamo avanti 52-48 e concludiamo con il 58-48 finale.

VILLAGGIO 48 - ABC ALASSIO 58

ABC ALASSIO: Manfredi 1, Lila, Varaldo, Fousfos, Magaletti 10, Arienti 1, Noumeri 2, Mola 1, Robaldo 3, Arrighetti 7, Giribaldi 9, Revetria 24. All. Accinelli



UNDER 19: Vittoria in trasferta a Savona e Bordighera

Doppio successo per l'Under 19 nelle ultime due uscite e contributo da parte di tutti i convocati in entrambe le gare dove tutti hanno avuto ampia possibilità di rendersi utili alla squadra

CESTISTICA 31 - ABC ALASSIO 58

ABC ALASSIO: Iaria 19, Manfredi 2, Manzo 9, Marengo 9, Maffioli 4, Martini 3, Arrighetti 4, Parodi 2, Filippi 2, Robaldo 4. All. Accinelli

BORDIGHERA 42 - ABC ALASSIO 76

ABC ALASSIO: Manfredi 8, Manzo 7, Marengo 6, Maffioli, Martini, Arrighetti 18, Giribaldi 12, Filippi 10, Robaldo 15. All. Accinelli





UNDER 17: Due partite con grandi miglioramenti, bilancio in parità e una bel referto rosa