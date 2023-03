Calcio. L'addio della Carcarese ad Aldo Gepponi

Il comunicato biancorosso:

Oggi ci ha lasciato una persona unica, che ha dato tanto ai nostri colori. Aldo Gepponi aveva a cuore i giovani, sui campi da calcio, così come nelle vita, riusciva a stare al passo con i tempi ed aiutarli nel loro percorso di crescita sportivo ed umano. Era una persona ed un tecnico alla mano che riusciva a farsi voler bene da tutti. La sua gentilezza, il suo modo di rapportarsi con la squadra e di vivere il ruolo da allenatore erano un esempio per tutti. Alla Carcarese ha allenato per anni il settore giovanile e poi è stato vice allenatore della squadra B in Seconda Categoria. Ogni volta vederlo indossare i colori biancorossi è stato per noi un piacere ed un onore. Fai buon viaggio Aldo, che la terra ti sia lieve