Calcio, Seconda Categoria B. Riflettori accesi a Pallare, stasera il recupero con il Cengio

Mano a mano il programma degli incontri non disputati a fine febbraio per l'ondata di freddo che ha coinvolto la Liguria, sarà completamente riassorbito.

Si parte questa sera dal Ravera, con Pallare e Cengio in campo per terminare l'incontro valido per la quarta giornata di ritorno.

Terminare, perchè la partita era stata iniziata, ma interrotta sul risultato di 1-1 a ridosso della mezz'ora di gioco (reti di Jurchescu e Olivieri).

Un opportunità importante per ottenere un risultato di prestigio per i ragazzi del presidente Isnardi al termine di una stagione complicata, ma i granata di mister Molinaro faranno il possibile per rimanere in scia della capolista Borgio Verezzi a quattro giornate dal termine del campionato.

Fischio d'inizio alle 20:00, arbitra Doglio di Savona.

La classifica: