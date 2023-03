Giudice Sportivo, Eccellenza. Multa per l'Albenga, tre giornate a Sina del Taggia e a mister Alessi

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 5/ 3/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 FORZA E CORAGGIO

Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza (CU n.º 1 2020/21 LND).

Euro 100,00 ALBENGA 1928

Per l'accensione di n. 4 fumogeni nel corso del 2° t., da parte dei propri sostenitori in campo avverso (infrazione rilevata da parte del Commissario di Campo).

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

ZANICHELLI ENRICO (LAVAGNESE 1919)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 30/ 3/2023

ROSSIN FEDERICO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

(Infrazione rilevata da parti di un AA).

SQUALIFICA. FINO AL 23/ 3/2023

CHIANTARETTO ROBERTO (CANALETTO SEPOR)

ALLENATORI SQUALIFICA PER TRE GARE

ALESSI DIEGO (CAIRESE)

Dopo il termine della gara, si avvicinava al ddg, protestando con fare minaccioso; alla notifica del provvedimento disciplinare, invitava il ddg a levarsi la casacca e ad entrare nello spogliatoio, minacciandolo di percosse

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ALESSI DIEGO (CAIRESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARIANI ALBERTO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BAGNASCO PAOLO (BUSALLA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SINA ERNALD (TAGGIA)

Dopo aver subìto un fallo, in reazione, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOURKAA SOUFIAN (IMPERIA CALCIO SRL)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PESCE STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PUDDU DANIELE (FINALE)

CASTALDO LUIGI (TAGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CHIARLONE LORENZO (FINALE)

CERCHI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA CALCIO SRL)

LOMBARDI ANGELO (LAVAGNESE 1919)

RIGHETTI MARCO (LAVAGNESE 1919)

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRAZIANI GABRIEL (ALBENGA 1928)

FABBRI ALEX (CAIRESE)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

SALKU ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (XI INFR)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

CASANOVA ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MARCHETTI CAPASSO FRANCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

ROMEI SIMONE (ANGELO BAIARDO)

ZUNINO ELIA (CAIRESE)

UGOLINI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

TONELLI NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MORACCHIOLI LORENZO (CANALETTO SEPOR)

ZANETTI LEONARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CRISTALDI VALERIO (FINALE)

GENTA GIANMARIA (FINALE)

SAKO HAMED (FINALE)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GARBARINO LORENZO (LAVAGNESE 1919)

IALACQUA FEDERICO (TAGGIA)

FONTANA FRANCESCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARIANI SIMONE (ALBENGA 1928)

VALENTI CHRISTIAN (ANGELO BAIARDO)

CATTERINA GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

NELLI ENRICO (BUSALLA CALCIO)

PETRACCA LEPERA FRANCO A. (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ROSSI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

PANDISCIA DAVIDE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CENDERELLO FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

OZUNA MEJIA JHOAN MANUEL (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)