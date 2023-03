Trofeo Ponente in Rosa, è il giorno della ripartenza: confermata la Ceriale-Laigueglia

L'ottimismo trapelato nella serata di ieri ha trovato conferme e così la terza tappa del Trofeo Ponente in Rosa, competizione ciclistica riservata alle atlete elite, organizzata da Loabikers con il patrocinio di Regione Liguria, andrà regolarmente in scena dopo i problemi degli scorsi giorni che avevano visto saltare i primi due appuntamenti col diniego della Provincia e dei comandi di Polizia locale di Finale e Loano.

Come già anticipato nelle scorse ore, cambia la sede di partenza: non più Pietra Ligure, come previsto inizialmente, bensì Ceriale. Il via alle 13.10 circa dal lungomare Diaz con la conclusione confermata come da programma, a Laigueglia: 96 km di corsa con una riduzione del tracciato rispetto a quanto inizialmente preventivato di appena 8 km. Dopo le conferme da parte della Provincia, anche da Alassio (che insieme a Finale e Loano aveva espresso perplessità sul tema sicurezza) è arrivato parere favorevole al passaggio della corsa sul territorio comunale.

La corsa, dunque, si snoderà in direzione Albenga, a seguire San Fedele, Villanova d’Albenga, Ortovero, Ranzo, Borghetto d’Arroscia, Vessalico, Pieve di Teco, Vessalico, Borghetto d’Arroscia, Ranzo, Ortovero, Villanova d’Albenga (traguardo volante), Caso, Crocetta di Moglio, San Damiano, Testico (Gran Premio della Montagna), Stellanello, Andora, Capo Mele e infine l'arrivo a Laigueglia in corso Badarò, già sede dell'arrivo del Trofeo Laigueglia dal 1964 al 1993.

Previsto il regolare svolgimento anche delle tappe di venerdì 10 marzo (San Bartolomeo - Diano Marina) e di sabato 11 marzo (con arrivo e partenza da Diano Marina, appuntamento che a differenza di altri aveva ottenuto l'autorizzazione al passaggio sulle strade del savonese da parte della Provincia di Savona).