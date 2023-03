Calcio, Serie D. Roselli non si fida dello Stresa. Cambia l'orario per la partita contro i piemontesi e anche per il match con il Sestri Levante

Impegno in trasferta in Serie D allo Stadio Forlano per il Ligorna nel weekend, impegnato contro lo Stresa Vergante, nel verbanese. Se il Ligorna vuole dare seguito all’importante vittoria casalinga in chiave Playoff contro il Gozzano, lo Stresa dal canto suo si trova al terzultimo posto a otto lunghezze dalla zona salvezza, avendo totalizzato due vittorie e due sconfitte nelle ultime due gare.





Qui il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: «Lo Stresa Vergante è una squadra che cambia spesso sistema di gioco durante la partita. Sono aggressivi, soprattutto nel loro campo di casa. Hanno preso un portiere esperto e sono sicuramente nel gruppo di squadre che sta facendo di tutto per non retrocedere. Da gennaio in poi, come l’anno scorso, le squadre in lotta si sono rinforzate e loro sono sicuramente una di quelle».





Questo il commento sulla condizione della squadra: «Oltre ai lungodegenti Brunozzi e Silvestri avremo out Gualtieri e Donaggio. Di Masi era febbricitante ma dovrebbe recuperare. Gli altri sono a disposizione».