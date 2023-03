Tesseramento e anagrafe federale, concluso a Roma il corso organizzato da LND E FIGC

Dal 9 al 10 marzo si è svolto presso l'Hotel Hilton Rome Airport un incontro di formazione organizzato da LND e FIGC su tematiche relative al tesseramento e all'anagrafe federale di maggiore interesse per le attività dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. Un centinaio di persone in rappresentanza di tutti i Comitati Regionali, dei Dipartimenti e della Divisione LND hanno partecipato all’incontro formativo sviluppato su due giorni, aperto dal saluto del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. Hanno partecipato il Vice Presidente Vicario della LND Christian Mossino e il Vice Presidente dell’Area Nord Giulio Ivaldi. Sono state illustrate le modalità di tesseramento dei calciatori minorenni in ambito dilettantistico, i numeri sull'attività della Commissione Minori federale, le normative FIFA e FIGC e le conseguenti procedure operative, con particolare rilievo alle criticità riscontrate e ai possibili miglioramenti nella gestione di tale tipologia di richieste di tesseramento. Altro tema nevralgico affrontato, l'introduzione, dalla corrente stagione sportiva, del doppio tesseramento degli atleti relativamente alle discipline del Calcio a 11 e del Calcio a 5.

Il vice presidente vicario della LND Christian Mossino ha presentato la nuova piattaforma di ticketing che verrà implementata dalla Lega Nazionale Dilettanti nei prossimi mesi. L'incontro è stato caratterizzato da un confronto vivace e costruttivo tra FIGC, LND e gli operatori dei Comitati Regionali, orientato alla massima collaborazione per superare le criticità emerse e migliorare le procedure di gestione dell'attività degli uffici.

Questi i temi trattati nel secondo giorno dell’incontro:

Nuovo portale anagrafe federale/Procedure di prima affiliazione

Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute

Nuova policy Federale in materia di decadenza dall’affiliazione (gestione delle società inattive)

Informativa regolamentare e operativa della parte I, titolo II, delle NOIF.