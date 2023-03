Calcio, Eccellenza. Doppio Sogno e il gol del rientrante Di Salvatore, l'Albenga rimonta il Taggia e torna al successo

E' una vittoria pesante sotto tanti motivi quella ottenuta oggi pomeriggio dall'Albenga contro il Taggia.

Gli ingauni hanno avuto la forza di ribaltare nella ripresa le sorti di una partita non iniziata al meglio, complice il gol di Miceli al quarto d'ora del primo tempo.

Riordinate le idee nell'intervallo, la squadra di Buttu ha approcciato al meglio la ripresa, trovando il gol immediato con Sogno.

Il sorpasso cinque minuti dalla fine, su calcio di rigore, prima del punto esclamativo di Di Salvatore, al rientro dopo il brutto infortunio degli scorsi mesi.

Da valutare la situazione di Gabriel Graziani, fuori dalla distinta all'ultimo minuto a favore di Garibbo per il tutore al braccio, mentre nel big match in casa della Cairese di domenica prossima non è escluso che possa rivedersi Costantini.

ALBENGA: Radu, Barisone, Mastrippolito (44′ pt Gibilaro), Garibbo (9′ st De Benedetti), Moi, Gargiulo, T. Graziani (Beluffi)

A disposizione: Scalvini, D’Arcangelo, G. Graziani, Scarrone, De Benedetti, Gibilaro, Giudice, Di Salvatore, Beluffi.

Allenatore: Pietro Buttu

TAGGIA: D’Ercole, Malfatto,Carletti, Alberti, Cortese (45′ st Ferrigno), Fiuzzi (49′ st Barbo), Miceli, Gallo, Demme, Martelli, Carletti (14′ st Roda)

A disposizione: La Cava, Paraschiva, Ferrigno, Elettore, Barbo, El Kamli, Roda, Gribi, Dashi

Allenatore: Andrea Biolzi

Arbitro: Salvatore Montanaro di Taranto

Assistenti: Mario Preci di Savonae Ayoub Chamchi di