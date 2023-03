Calcio, Eccellenza. Finale, il gol resta un miraggio e in pieno recupero la beffa: la Lavagnese vince 1-0

FINALE-LAVAGNESE 0-1 (91' Zavatto)

45'+4' non c'è più tempo, il Finale cede nel recupero prolungando l'astinenza da gol che costa troppo cara alla squadra di Balleri per quanto visto in campo.

45' +1' LAVAGNESE IN VANTAGGIO! Calcio di punizione dal limite affidato a Romanengo, palla sulla barriera che resta lì e tra Camara e Zavatto è quest'ultimo a dare la zampata vincente.

45' saranno 4 i minuti di recupero in questo secondo tempo.

43' si accentra verso il cuore dell'area finalese Trocino, conclusione a giro che finisce larga.

42' cross di Caligaris verso il primo palo dove si inserisce Vierci, palla fuori col Finale che reclama il corner. Non sono dello stesso avviso il direttore di gara e il suo assistente.

41' si libera alla conclusione Berardi, attento Illiante a bloccare la sfera.

40' mister Ruvo manda nella mischia anche Marcattili, fuori Profumo.

39' ancora una volta pericolosa con un inserimento sul secondo palo la Lavagnese dopo un corner, Zavatto però con la testa colpisce il palo.

37' nuova sostituzione per mister Balleri che manda dentro Caligaris al posto di Brollo.

36' altre forze fresche nel reparto offensivo per il Finale: Renda rileva Sakho.

35' sponda per la conclusione di Lauro, Scalia ci mette la schiena e manda in corner.

34' fa tutto da solo Vierci, bravo a stoppare un pallone e puntare la difesa bianconera, la sua conclusione dal limite è però larga.

31' cross verso Camara, nel contrasto resta però a terra Gasco mentre il direttore segnala un fallo di mano di un attaccante ospite.

28' secondo cambio per la Lavagnese: si va a sedere Sanguineti, al suo posto Lauro.

25' si porta avanti caparbiamente il pallone nell'area avversaria Genta, tiro verso Adornato su cui ci mette il piede Zavatto.

22' corner di Genta dalla sinistra, Arzarello va a terra nell'area avversaria ma per il signor Galletti c'è solamente calcio d'angolo dal lato opposto.

21' potrebbe sfruttare un errore in impostazione della Lavagnese il Finale, l'azione finisce con Belvedere che si allarga cercando il cross dalla destra ma l'ex Albenga sbaglia misura.

19' prova a insistere il Finale, conclusione di Dagnino che Zavatto col tacco devia in angolo.

15' cambia anche Balleri per dare più incisività al suo attacco: Vierci al posto di Risso.

13' occasionissima doppia per la Lavagnese e altrettanti interventi fondamentali di Illiante che prima alza sulla traversa la testata di Camara e poi si oppone al tap in di Sanguineti, il quale poi tocca per ultimo la palla che esce.

8' prima sostituzione dell'incontro, la effettua mister Ruvo mandando in campo Trocino al posto di Garlet.

6' ferma la ripartenza di Gasco con un fallo il capitano lavagnese Berardi che viene ammonito.

5' corner dalla destra verso la testa di Zavatto che però manda alto.

4' si infila in un varco centrale Dagnino, conclusione rasoterra, Adornato si allunga e blocca a terra.

3' riesce a trovare lo spazio giusto sul fondo Risso, palla a Basso che se la porta sul sinistro ma calcia debole.

1' fischio del signor Galletti, si riparte.

SECONDO TEMPO

46' ultimo brivido con l'inserimento sul secondo palo di Garlet che colpisce l'esterno della rete su un'azione da corner. Finisce qui la prima frazione col risultato ancora bloccato.

45' Sakho prova la rovesciata che però finisce centrale per Adornato. Si andrà avanti ancora per 1' di recupero.

43' risponde la squadra di Ruvo sempre pericolosa sull'asse di destra, stavolta tocca a Romanengo finire nell'elenco degli errori anche se è brava la difesa finalese a chiudersi.

42' Sakho controlla un buon pallone per Risso, la conclusione mancina dal limite dell'ex Vado non sembra troppo convinta e termina a lato seppur di poco.

40' un disimpegno errato di Arzarello verso il centro dell'area diventa un assist per Camara, ma il nove lavagnese manda alto, forse colpendo un po' stupito dall'occasione inattesa capitatagli.

34' problemi per Sakho che resta a terra, il Finale prova con Scalia a mettere la testa nell'area lavagnese ma è un'altra occasione mancata. Sulla ripartenza bianconera Brollo si becca il primo giallo del match.

28' senza i suoi attaccanti principi, Righetti e Lombardi, mister Ruvo sta optando finora per una sorta di tridente giovane con Camara centravanti.

25' chance da corner per i giallorossoblu, Risso si arrampica in aria ma la sua sponda non trova nessun compagno pronto.

22' altra buona opportunità sulla destra per il Finale, Risso non riesce a controllare al meglio la sfera poi Sakho è in ritardo. Libera la Lavagnese

19' suggerimento largo di Dagnino che però Sakho riesce a controllare, sull'intervento di Kruhs riesce a conquistare una pericolosa punizione.

14' secondo tentativo nell'arco di un paio di minuti del Finale di cercare direttamente le punte col lancio lungo, troppo imprecisi i fendenti dei giallorossi e troppo isolati gli avanti.

12' punizione laterale dalla destra per la Lavagnese, sul secondo palo spunta Zavatto ma, disturbato da un avversario, manda alto il suo tap in.

10' squadre molto corte, decisamente più avanzato il baricentro degli ospiti che tengono impegnata costantemente la difesa di casa che finora si sta disimpegnando discretamente.

4' ottimo cross rasoterra di Basso dalla destra, Brollo e Sakho troppo poco convinti nell'attaccare alla porta, palla sul fondo a fil di palo.

3' pressione fruttuosa dei bianconeri, Basso però chiude bene in diagonale sul taglio davanti a Illiante di Camara.

2' forte la pressione della formazione tigullina che conquista il primo corner del match.

1' dopo una prima falsa partenza, stavolta si inizia davvero.

Squadre schierate nel cerchio di centrocampo agli ordini del signor Galletti della sezione AIA di Genova per osservare un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della tragedia nel mare di Cutro.

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici al fischio d'inizio.

FINALE (3-5-2): Illiante; Arzarello, Scalia, Gasco; Basso, Dagnino, Genta, Belvedere, Brollo; Sako, Risso.

A disposizione: Mondino; Marangi, Costantino, Messina, Nazarenko, Cristaldi, Renda, Caligarsi, Vierci.

Allenatore: D. Balleri.

LAVAGNESE (3-5-2): Adornato; Magonara, Zavatto, Profumo; Kruhs, Sanguineti, Berardi, Garlet, Garbarino; Romanengo, Camara.

A disposizione: Agosta; Scorza, Marcattili, Dondero, Vianson, Orvieto, Lupo, Trocino, Lauro.

Allenatore: A. Ruvo.

Classica sfida incrociata con obbiettivi diametralmente opposti al "Borel" di Finale dove in arrivo per i padroni di casa, penultimi della classe e ancora privati del sostegno dei propri tifosi, arriva la Lavagnese seconda e fresca perdente dello scontro diretto di una settimana fa con l'Albenga.

E' il gol il grande assente delle ultime uscire dei padroni di casa. Sfiorato più volte e mancato per un soffio, annullato tra le proteste nell'ultima uscita in casa del Forza&Coraggio, ritrovarlo per i ragazzi di mister Balleri sarebbe un'iniezione di fiducia indispensabile per continuare a credere in un obbiettivo, quello di raggiungere almeno i play out, ora distante ben cinque lunghezze.

Più lontano invece il primo posto sul quale è fissato il mirino dei bianconeri di Ruvo, costretti non solo a vincere ma a sperare in un passo falso degli ingauni nell'altro scontro testa-coda col Taggia per ridurre l'attuale svantaggio di otto punti.