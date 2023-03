Calcio. Cairese, bastano venti minuti per domare la Forza E Coraggio: i gialloblu vincono 3-1 e restano in scia al secondo posto

CAIRESE - FORZA E CORAGGIO 3-1 (10' Zunino, 17' Fabbri, 18' Sassari - 63' Giannoccari)

TRIPLICE FISCHIO: LA CAIRESE SUPERA 3-1 LA FORZA E CORAGGIO! Reti in avvio di Zunino, Fabbri e Sassari: i gialloblu sciupano a più riprese prima del gol della bandiera spezzino firmato Giannoccari, ma restano in piena corsa per il secondo posto a sette giorni dalla super sfida contro l'Albenga

90' cinque di recupero al "Brin"

89' Chiarlone per Zunino, applausi anche per l'autore dell'1-0

85' Piu si mangia il 4-1 in contropiede, troppe occasioni sciupate dalla Cairese in ripartenza...

84' entra anche Cuka, fuori Lazzaretti

82' Galli libera i propri sedici metri sul cross di Erpen, respirano i gialloblu

81' ultimo forcing da parte della Forza E Coraggio, che guadagna piazzati in serie nei pressi dell'area avversaria. Giallo per Berretta, non deve disunirsi la Cairese

78' Fabbri lascia il campo a Piu, forze fresche per questo finale

76' Zunino pescato in offside, Alessi e Battistel intanto inseriscono Brignone al posto di un più che positivo Bablyuk

72' Shqypi commette fallo su Rizzo in uscita, i gialloblu reclamano il secondo giallo per l'attaccante biancorosso, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara

68' Cuccolo stende Bablyuk lanciato in contropiede, El Bouazoui estrae il giallo all'indirizzo dell'esterno spezzino

66' altra bella azione dei padroni di casa, Lazzaretti pesca Sassari al limite dell'area piccola, girata di prima intenzione che non crea problemi a Biagioni.

63' IL GOL DELLA FORZA E CORAGGIO: mischia furibonda in area gialloblu sulla punizione battuta da Erpen, ultimo tocco probabilmente di Giannoccari a beffare Rizzo. Rete abbastanza fortunosa, ma i biancorossi rientrano parzialmente in partita

61' non si contano più le conclusioni dei gialloblu: è il turno di Lazzaretti, che costringe il numero uno spezzino alla parata in tuffo

59' Zunino si divora il 4-0, Biagioni ci mette una pezza sul sinistro dell'ex Pietra Ligure, sfera in corner

58' ci prova dalla lunga distanza Erpen, nessun problema per il portiere Rizzo

57' ammonito Lazzaretti

52' incontenibile la Cairese in questo avvio di ripresa: ancora Berretta protagonista, cross all'indietro per Zunino che, dopo un paio di finte, calcia addosso a un difensore biancorosso

51' azione personale di Berretta che riesce ad andare al tiro dal vertice dell'area piccola, ci vogliono i pugni di Biagioni per negare la quarta rete ai gialloblu

50' anche Zunino va vicino al 4-0: gran protezione della palla e potente sinistro che si perde sul fondo

48' Lazzaretti a un passo dal poker! Zunino si libera a sinistra, mette in mezzo un pallone invitante per Sassari che pesca al limite dell'area piccola l'ex Vado e Savona, ma il suo tentativo finisce alto sopra la traversa della porta difesa da Biagioni

46' squadre di nuovo in campo

SECONDO TEMPO

Si va al riposo con la Cairese avanti 3-0 sulla Forza E Coraggio. A segno tutto il tridente gialloblu: Zunino, Fabbri, Sassari

45' Lazzaretti pesca Bablyuk sul secondo palo, il giocatore ucraino non riesce ad indirizzare la sfera verso lo specchio e l'occasione sfuma

40' Boveri lancia Zunino in contropiede, dribbling a rientrare sul diretto avversario e conclusione rasoterra che viene smorzata da Maglione, bravo a recuperare la posizione

36' giallo pesante per Boveri, che salterà il big match di domenica prossima contro l'Albenga

31' Sassari sbroglia una delicata situazione in area gialloblu, allontanando il pallone su cui si stava avventando proprio Shqypi dopo il corner battuto da Horacio Erpen

29' ammonito intanto Shqypi

27' scheggia la traversa Facello: Fabbri disegna una traiettoria invitante dalla sinistra, la girata di testa del centrocampista gialloblu non trova lo specchio per questione di centimentri

25' si diverte ora la Cairese, che sta mostrando tutte le sue qualità di fraseggio contro un avversario che in fase di non possesso sta letteralmente patendo le pene dell'inferno

22' tutto fin troppo facile per la Cairese, che deve però registrare l'infortunio di Mata, soccorso dall'ambulanza per un problema al ginocchio

18' SEGNA ANCHE SASSARI! TERZO GOL DEI GIALLOBLU! Preciso colpo di testa in buca d'angolo su traversone di Galli, è un autentico monologo da parte della squadra di Alessi.

17' FABBRI! 2-0 CAIRESE! Il fantasista gialloblu si libera della marcatura del diretto avversario e scarica un preciso sinistro sotto la traversa, Forza E Coraggio rimasta negli spogliatoi

14' slalom di Bablyuk in mezzo a tre avversari, conclusione sul primo palo che Biagioni devia in angolo. Avvio tutto di marca valbormidese

12' difesa abbastanza allegra quella della formazione biancorossa, che concede spazi invitanti al tridente dei padroni di casa. Ci prova anche Boveri dalla lunghissima distanza, poca precisione nel destro del difensore ex Albisola e Savona

10' CAIRESE IN VANTAGGIO! ZUNINO! Sgasata di Sassari sulla sinistra, preciso pallone all'indietro che il numero undici gialloblu spedisce nell'angolino basso dove Biagioni non può intervenire. 1-0 al "Brin"

7' dentro il giovane centrocampista classe '05, scala in difesa Facello

6' subito un problema fisico per Mata, Berretta intensifica il riscaldamento. Non è una stagione fortunata sul piano degli infortuni in casa Cairese, che deve rinunciare anche a Moraglio

3' tra le fila spezzine due cambi di formazione a ridosso del fischio d'inizio: giocano il portiere Biagioni e D'Imporzano al posto di Mazzini e Guelfi

2' giornata primaverile al "Brin", un contesto totalmente opposto rispetto all'ultima gara giocata quindici giorni fa sotto la neve

1' inizia la sfida! Cairese in campo con il lutto al braccio per ricordare l'ex dirigente Felice Domeniconi, scomparso in settimana

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CAIRESE: Rizzo, Prato, Mata, Boveri, Galli, Facello, Bablyuk, Lazzaretti, Sassari, Fabbri, Zunino

A disposizione : Canonica, Fontana, Piu, Berretta, Tona, Chiarlone, Brignone, Diamanti, Cuka

Allenatore : Battistel (Alessi squalificato)

FORZA E CORAGGIO: Biagioni, D'Imporzano, Giannoccari, Maglione, Piazza, Natale, Cuccolo, Cenderello, Verona, Erpen, Shqypi

A disposizione : Mazzini, Ratti, Milone, Guelfi, Arena

Allenatore : Angeli

Arbitro: El Bouazaoui di Chiavari

Assistenti: Colella di Imperia - Biase di Genova