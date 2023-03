Calcio. Eccellenza. Taggia e Finale gli ostacoli sul cammino di Albenga e Lavagnese, test Forza E Coraggio per la Cairese, alle 15.00 scatta la 26^ giornata

Otto punti di margine sulla Lavagnese sono un margine consistente a nove giornate dal termine della stagione, anche se Radu e compagni dovranno necessariamente continuare a tenere alta l'attenzione per non vanificare quanto di grande costruito fino ad ora.

Diventa perciò cruciale la sfida casalinga contro il Taggia, dalla quale i bianconeri punteranno ad uscire con i tre punti; stesso obiettivo anche per la Lavagnese, ospite di un Finale sempre più inguaiato in zona retrocessione diretta.

In chiave secondo posto spicca il match del "Brin" tra Cairese e Forza E Coraggio: i gialloblu, contro la principale rivelazione del campionato (che deve disputare nuovamente la partita contro il Rapallo), puntano al bottino pieno in vista del big match di domenica prossima con l'Albenga, mentre Imperia-Campomorone è praticamente uno spareggio per non perdere contatto con il treno playoff.