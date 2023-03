Torna a vincere il Pietra Ligure dopo tre settimane di attesa.

Lo stato di forma della squadra di Pisano non è ancora ottimale, come confermano le difficoltà riscontrate nell'ultima mezz'ora di gioco, ma il gol di Dominici a inizio gara ha indirizzato al meglio la gara dei biancocelesti (straripanti nei primi 20 minuti).

Un po' di "braccino" in vita del traguardo? L'allenatore non lo esclude, ma in settimana ci sarà modo di lavorare anche sotto questo aspetto.