Calcio, Taggia. Biolzi vede il bicchiere comunque mezzo pieno: "Il pareggio poteva starci stretto contro l'Albenga. Grazie ai ragazzi, mi hanno fatto fare bella figura"

"Sono contento perchè i ragazzi mi hanno fatto fare bella figura a casa mia. Ci ho tenuto a ringraziarli pubblicamente".

Tanti applausi al Taggia di Andrea Biolzi, nella cornice del Riva, per la prestazione dei giallorossi, specie nel corso del primo tempo.

"Il nostro primo tempo è stato positivamente devastante - spiega il tecnico - non solo per il gol realizzato. Abbiamo approcciato al meglio la partita, mi dicono anche andando sul 2-0, ma la terna non ha reputato dentro la sfera.

Ci resta il rammarico di non aver concretizzato quanto creato e un gol subìto a inizio ripresa dove non siamo stati attenti nella lettura.

Dopo il 70 siamo calati, faceva caldo e gli allenamenti al pomeriggio dei nostri avversari probabilmente hanno influito, ma resto fiducioso per il nostro finale di campionato.

Ad Albenga da avversario? Ho guadagnato due birre da Buttu. Abbiamo scommesso bonariamente nel pre partita: chi vinceva avrebbe dovuto offrire da bere. Sono la squadra più forte del campionato, averli messi in difficoltà è per noi motivo di orgoglio".