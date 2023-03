Calcio, Serie D. Vado da playstation anche a Gozzano. I gol di Di Renzo e Castelletto (VIDEO)

E' un Vado che continua ad abbinare gioco e risultati in questo primo trimestre del 2023.

Ieri a Gozzano è arrivata l'ottava vittoria consecutiva, con le reti di Di Renzo e Castelletto. Due gol di pregevolissima fattura, non solo per la realizzazione, ma per la costruzione di entrambe le azioni.

GOZZANO - VADO 0-2 (50' Di Renzo - 62' Castelletto)

GOZZANO: Vagge, Cicagna, Gemelli (14' st Pennati), Vono, Mercaletti (1' st Rao), Ferrari (47' st Demartiis), Mazzotti, Gasparoni (36' st Turato), Scarpa (14' st Montalbano), Di Giovanni, Selleri.

A disposizione Pallavicini, Manga, Molinari, Dalmasso.

Allenatore: Schettino

VADO: Fresia, Bane, De Bode, Ropolo (1' st Tinti), Codutti (14' st Ghigliotti), Cenci (22' st Castiglione), D'Iglio, Castelletto, Spanu (40' st Casazza), Di Renzo (35' st Bingo), Lo Bosco.

A disposizione: Ascioti, Manno, Mele, Lagorio.

Allenatore: Didu

ARBITRO: Hamza Riahi di Lovere

Assistenti: Daghetta di Lecco e Prestini di Pavia