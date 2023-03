Mtb. Ad Albenga brillano le nuove stelle transalpine

Archiviate le grandi emozioni della giornata di sabato, con le sfide fra i campioni italiani e stranieri nella seconda tappa dell’Italia Bike Cup Chaoyang, la domenica dell’XCO Coppa Città di Albenga è stata riservata alle sfide per le categorie giovanili, con un’autentica invasione di biker sul percorso di Campochiesa. Corridori provenienti un po’ da ogni parte d’Italia, con sfide di interessante evoluzione soprattutto pensando agli impegni stagionali, che porteranno i migliori esponenti delle rispettive categorie ad affrontare i Campionati Europei in piena estate.

C’era particolare attesa per la prova conclusiva, quella degli Allievi 2° anno con atleti che già dalla prossima stagione vedremo spesso in consessi internazionali. A spuntarla è stato Elia Rial (Ssd Gagabike) che in 50’00” sui 4 giri ha prevalso per 54” su Massimo Savoldini (Velò Montirone) e per 1’24” su Federico Rosario Brafa (Us Biassono). Fra le pari età prima piazza per Elisa Ferri (Zhiraf Guerciotti Toscano) già protagonista dell’ultima stagione di ciclocross, che in 43’31” (3 i giri da percorrere) ha prevalso per 57” su Sofia Guichardaz (XCO Project Francesconi) e per 1’30” su Elisa Pontara (Giomas).

Nelle altre categorie questi i vincitori: Mattia Acanfora (Monticelli Bike/ES1), Mattia Cavalleri (Le Marmotte Loreto/ES2), Noa Filippi (FRA-Gordes Velo Evasion/AL1), Giorgia Sardi (Ssd Gagabike/ED1), Mariachiara Signorelli (Monticelli Bike/ED2), Lise Revol (FRA-Gordes Velo Evasion/DA1). Da notare che quest’ultima è campionessa nazionale di categoria nel ciclocross e considerata un grande prospetto d’oltralpe.

Ancora una volta la manifestazione perfettamente allestita dall’Ucla 1991 ha dimostrato di essere un punto fermo non solo nel calendario italiano, ma una tappa di passaggio per molti campioni in vista dei grandi impegni internazionali. Un grazie particolare a tutti coloro che hanno supportato il team nei tre impegnativi giorni di gara, a cominciare dall’amministrazione comunale. Prossimo appuntamento per l’Italia Bike Cup Chaoyang già fra due settimane, il 25 e 26 marzo al Memorial Bruno Alverà di Pergine Valsugana (TN).