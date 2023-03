Calcio. Altarese, la gioia arriva al 90' con Favara: "Rete importante, ora proviamo ad alzare l'asticella"

La classifica recita 27 punti, un traguardo importante quello raggiunto dall'Altarese nel campionato di Prima Categoria.

Il sofferto 2-1 in rimonta di domenica scorsa contro il Mallare vale oro per la stagione dei giallorossi, un match risolto ancora una volta dal solito Matteo Favara che è soddisfatto per la prestazione e stagione della sua squadra:

"E' una rete che ci permette di giocare queste ultime partite con la testa libera e divertirci - ha sottolineato - ne venivamo da qualche partita giocata bene ma i punti ottenuti erano pochi: avremmo meritato di più e questo gol al 90 è stato un premio".

Favara, dopo il successo contro il Mallare, guarda avanti con fiducia: "L’obbiettivo iniziale, anche se non ancora ufficialmente, è stato raggiunto quindi se guardiamo questo ti direi si, ma a dire la verità visto il gruppo che si è creato e il valore di tutto l’insieme avremmo potuto toglierci qualche soddisfazione. Magari a questo punto della stagione giocarci qualcosa di più che la tranquilla salvezza, ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte".

A livello personale il giocatore giallorosso è soddisfatto per la sua stagione: "Io come tutti vogliamo finire la stagione al meglio facendo più punti possibili, sicuramente un piccolo obbiettivo personale, essendo a quota 13 può essere arrivare ai 15".