Calcio, Serie D. A Gabriele Sciolti di Lecce l'anticipo della 32a giornata Ligorna-Sestri Levante

Nel pomeriggio di domani, mercoledì 15 marzo, si giocheranno due anticipi del campionato di Serie D.

Alle 14.30 in campo scenderanno Borgosesia e Gozzano, una sfida che vale molto per i padroni di casa in ottica salvezza diretta: a dirigere il match sarà il Sig. Francesco Martini di Valdarno.

I riflettori saranno puntati alle ore 16.00 sulla trasferta della capolista Sestri Levante sul campo del Ligorna: a dirigere il derby ligure sarà il Sig. Gabriele Sciolti di Lecce.

SERIE D 32a GIORNATA - ANTICIPI (Mercoledì 15 marzo)

BORGOSESIA - GOZZANO: Martini di Valdaro (Raimo di Empoli e Pozzi di Varese)

LIGORNA - SESTRI LEVANTE: Sciolti di Lecce (Caldarola di Asti e Russo di Nichelino)