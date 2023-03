Ciclismo. Coppa Città di Albenga, grande successo per la due giorni di gare

Un weekend all’insegna dello sport e delle emozioni quello appena trascorso ad Albenga.

Mentre nel centro cittadino la Fiera dell’Outdoor ha regalato ai bambini e ai cittadini, anche i meno avvezzi alle pratiche sportive all’aria aperta, le emozioni dell’arrampicata, dello skateboard, del golf, della slakeline e molto altro, a Campochiesa andava in scena una competizione dal sapore internazionale e di fortissimo richiamo per atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero: la XCO Coppa Città di Albenga competizione valida quale seconda tappa dell’Italia BIKE CUP Chaoyang.

Le parole di Alessandro Saccu, presidente della società organizzatrice Ucla1991: “Siamo orgogliosi di quello che riusciamo a mettere sempre in piedi, i ragazzi si sono divertiti e abbiamo avuto una gara internazionale di livello assoluto. I numeri ci danno ragione, con 1100 partecipanti. Siamo felici che questa manifestazione abbia avuto un grande successo come ci auguravamo e ringraziamo l’amministrazione locale di Albenga che continua a supportarci e ad avere fiducia in noi”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis che ha partecipato alla Fiera dell’Outdoor e assistito all’evento di Campochiesa: “Un weekend completamente dedicato all’outdoor quello appena trascorso ad Albenga.

La Fiera dell’Outdoor è stata un grande successo in particolare per i bambini e i ragazzi che hanno potuto provare vari sport e discipline emozionanti.

A Campochiesa, invece, è andata in scena la XCO Coppa Città di Albenga, gara dal sapore internazionale di grande successo che sta crescendo di anno in anno e che porta atleti, accompagnati dai loro team, famiglie e amici nella nostra città.

Credo che questi eventi siano un volano turistico per Albenga, città da vivere e da scoprire 365 giorni l’anno.

Un ringraziamento particolare per l’organizzazione della XCO Coppa Città di Albenga va ad Alessandro Saccu presidente Ucla1991”.

XCO Coppa Città di Albenga

Ancora una volta il campo di gara ligure, infatti, ha ospitato non solo i migliori biker italiani, ma anche tanti team e campioni stranieri per quello che è stato un vero e proprio antipasto delle prossime gare internazionali, a cominciare dalla Coppa del Mondo.

Il sabato è stato riservato alle categorie assolute e giovanili e la domenica completamente dedicata alle prove giovanili.

La gara principale si è trasformata in una sfida fra ospiti, a conferma del livello eccelso della competizione.

A lanciare il guanto di sfida è stato lo svizzero Thomas Litscher (Lapierre Mavic Unity) bronzo iridato in carica, ma è stato un fuoco di paglia. Dopo tre giri era in fuga il belga Pierre de Froidmont (Orbea Factory, nella foto) con Litscher e il francese Antoine PHILIPP (Giant) a inseguire a 20”. De Froidmont non veniva più raggiunto per chiudere i 7 giri previsti in 1h25’41” con 23” sul danese Thomas Griot (Canyon) e 28” sull’altro danese Sebastian Carstensen Fini (Lapierre Mavic Unity), quarto il primo degli italiani, il viceiridato Daniele Braidot (Carabinieri Olympia Vittoria) a 1’45”. Nei primi 10 anche il suo compagno di colori Filippo Fontana 6° a 2’20” e Juri Zanotti (Bmc) 9° a 2’51”. Primo Under 23 l’austriaco Mario Bair (Trek) 5° a 2’08”.

Bellissima la gara femminile, con ben 75 atlete al via di cui poco meno della metà appartenenti alla categoria junior. A scattare con grande foga è stata Chiara Teocchi (KTM Protek Elettrosystem), vincitrice domenica scorsa della prima tappa della challenge a Verona, ma non ha potuto nulla quando su di lei sono rinvenute la campionessa d’Italia Martina Berta (Santa Cruz Rockshox) e la bellunese Giada Specia (Wilier Pirelli) che avevano saltato la prima prova per concomitanti impegni in Spagna. La Berta ha provato a scrollarsi di dosso la rivale, senza però riuscirci se non proprio nel finale, per evitare la volata. Vittoria quindi in 1h09’13” con 4” sulla Specia e 1’08” sull’olandese Anne Tauber, atleta che nel suo passato è stata anche sul podio europeo e mondiale. Per la Teocchi solo un 9° posto a 5’23”. Fra le Under 23 prima piazza per la danese Heby Sofie Pedersen (Wilier Pirelli) quarta a 2’04” mentre la gara junior ha premiato la campionessa d’Italia di ciclocross Valentina Corvi (Trinx) che in 59’32” ha prevalso per 45” su Elisa Lanfranchi (KTM Protek Elettrosystem).

Fra i pari età il migliore è stato Gabriel Borre, valdostano nuovo acquisto del KTM Protek Elettrosystem, autore di una gara sempre in testa conclusa con 32” su Davide Donati (Cicl.Trevigliese) e 38” sul francese Sofian Corniglion (Bagno Jo.We Omega). Per Borre la vittoria vale anche la leadership del circuito.

Nelle gare amatoriali questi i vincitori: Matteo Piacentini (Team Bike Palombara/ELMT), Nicola Savi (Pavanello Racing/M1), Michele Piras (Team Marchisio Bici/M2), Alberto Riva (Pavan Free Bike/M3), Mirco Balducci (Gc Tondi Sport/M4), Andrea Artusi (Pavan Free Bike/M5), Ignazio Cannas (Andorarace/M6), Claudio Zanoletti (Lissone Mtb/M7), Silvia Lizzi (Pol.Oltrefersina/MW).

Una giornata indimenticabile quella vissuta ad Albenga con oltre 1.000 biker al via nelle varie categorie.

Archiviate le grandi emozioni della giornata di sabatola domenica dell’XCO Coppa Città di Albenga Campochiesa è stata riservata alle sfide per le categorie giovanili, con un’autentica invasione di biker. Corridori provenienti un po’ da ogni parte d’Italia, con sfide di interessante evoluzione soprattutto pensando agli impegni stagionali, che porteranno i migliori esponenti delle rispettive categorie ad affrontare i Campionati Europei in piena estate.

C’era particolare attesa per la prova conclusiva, quella degli Allievi 2° anno con atleti che già dalla prossima stagione vedremo spesso in consessi internazionali. A spuntarla è stato Elia Rial (Ssd Gagabike) che in 50’00” sui 4 giri ha prevalso per 54” su Massimo Savoldini (Velò Montirone) e per 1’24” su Federico Rosario Brafa (Us Biassono). Fra le pari età prima piazza per Elisa Ferri (Zhiraf Guerciotti Toscano) già protagonista dell’ultima stagione di ciclocross, che in 43’31” (3 i giri da percorrere) ha prevalso per 57” su Sofia Guichardaz (XCO Project Francesconi) e per 1’30” su Elisa Pontara (Giomas).

Nelle altre categorie questi i vincitori: Mattia Acanfora (Monticelli Bike/ES1), Mattia Cavalleri (Le Marmotte Loreto/ES2), Noa Filippi (FRA-Gordes Velo Evasion/AL1), Giorgia Sardi (Ssd Gagabike/ED1), Mariachiara Signorelli (Monticelli Bike/ED2), Lise Revol (FRA-Gordes Velo Evasion/DA1). Da notare che quest’ultima è campionessa nazionale di categoria nel ciclocross e considerata un grande prospetto d’oltralpe.

Ancora una volta la manifestazione perfettamente allestita dall’Ucla1991 ha dimostrato di essere un punto fermo non solo nel calendario italiano, ma una tappa di passaggio per molti campioni in vista dei grandi impegni internazionali. Un grazie particolare a tutti coloro che hanno supportato il team nei tre impegnativi giorni di gara, a cominciare dall’amministrazione comunale. Prossimo appuntamento per l’Italia Bike Cup Chaoyang già fra due settimane, il 25 e 26 marzo al Memorial Bruno Alverà di Pergine Valsugana (TN).