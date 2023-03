La macchina familiare varca la sbarra del Baciccia Ferrando a circa 20 minuti dal fischio d'inizio, poi subito in campo per un mini riscaldamento e via a realizzare la doppietta che è valsa la rimonta e il 3-3 finale con l'Olimpic.

Stefano Caredda ha scritto l'ennesima pagina di questa stagione ricca di contrasti per il Savona, all'interno di una domenica ricca di spunti, positivi e negativi, come spiega lo stesso centrocampista biancoblu: