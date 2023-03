Canottaggio. Prima regionale a Pra’: Rowing super, buoni riscontri anche per Samp, Velocior e Murcarolo

Grande entusiasmo e voglia subito di ben figurare in occasione della prima regata regionale di Genova Pra’ per la stagione 2023, segnata dalla presenza di oltre 500 atleti in arrivo da tutta la Liguria, dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna e dalle Marche.

Per il Rowing Club Genovese la vittoria dell’allieva B2 Clelia Maria Barabino, di Martina Fanfani tra le Under 19, del 2 senza Under 23 Rossi-Virgilio, dell’allievo C Riccardo Ren, del doppio Cadette Pozzobon-Lattanzio, del doppio Senior Costa-Marchetti, del doppio Pesi Leggeri Loiacono-Barabino, del 4 di coppia Under 19 (De Sena, Bordo, De Palma, Dominici), del due senza Under 19 Bucci-Pecorella, dei doppi Under 19 Aquilino-Dominici (femminile) e Fasciani-Torre, del 4 di coppia Under 17 Speciale, Treccani, Pozzobon e Bordo, del 4 di coppia Under 19 femminile con Aquilino, Dominici, Bucci e Pecorella, del singolo Under 23 (Edoardo Marchetti) e Under 23 PL (Tommaso Rossi).

Cappagli e Schirinzi regalano alla Canottieri Sampierdarenesi il successo nel 2 senza Under 17, poi vincono anche Federico Abbracchio nel 7,20 Allievi B2, Nicolò Castello nel 7,20 Allievi B1, il doppio Allievi B2 Bignone-Colace, la singolista Allieva A Ludovica Strano e il doppio Allievi C Muià-Arcolini. Velocior d’oro nel singolo Junior e Senior con Andrea Lucchinelli, nel 7,20 Allievi B con Elia Lucilli, nel doppio Cadetti Campi-Teseo e nel 4 senza Under 19 con Menchelli, Taca, Quartinto e Carpi. Murcarolo vincente nel singolo Under 17 con Matteo Bossone, nel singolo leggero con Stefano Vinci, nel 4 di coppia Senior (Melegari, Romanenko, Sitia, Cantilonne), nel doppio Under 17 Bossone-Cantilonne e nel doppio femminile Mikheieva-Sciutto.

La LNI Sestri Ponente festeggia il successo di Alice Lauletta (Under 17), di Viola Bellicchi (allieva B2), della cadetta Alice Costantini e del doppio Under 19 Costa-Vanin. Bianca Bernardi vince con i colori dell’Argus 1910 nel 7,20 Allievi C, così come il doppio Allieve C Castania-Castagnola, il 4 di coppia Allievi C di Canale, Apuzzo, Tosi e Caperoni. Brilla ancora Alice Ramella della Canottieri Santo Stefano al Mare nel singolo Under 23 e anche in quello Pesi Leggeri, così come l’allievo B1 Alexander Grisolia. L’allievo C Dario Pauselli fa festa per lo Speranza Pra’ , seguito dal doppio Under 17 femminile Mantero-Cambiaso e dal doppio Allievi C Marques-Bernacchioni.

La cadetta Paola Maria Malinconico a segno con i colori della LNI Savona, seguita poi dal master Michele Loffredo. Il cadetto Jacopo Ghidelli porta in alto i colori della Dario Schenone Foce sia nel singolo che nel 7,20.

La cadetta Elena Sofia Cioni fa sorridere la Canottieri Sanremo. Francesco Laviosa si afferma per la Canottieri Voltri 7,20 Allievi C. Silvia Tripi si impone tra i Senior con i colori dell’Elpis Genova. A segno, per il Club Sportivo Urania, il doppio Cadetti Denardo-Mangolini

Murcarolo d’oro anche nel misto Pontedera nel 2 senza Under 19 con Guglielmo Melegari e Garruccio. Oro anche per l’otto misto Under 17 Speranza-Elpis con Ammelato, Manzullo, Puiè, Gabba, Grosso, Chiappori, Ferrando, Toniutti e timoniera Crovetto e il doppio Under 23 misto Cambiaso-Lavagetto. Vittoria per il misto Cadette di Malinconico, Cioni, Lattanzio e Pozzobon (LNI Savona, Canottieri Sanremo e Rowing) e per il misto Ragazze di Mantero, Ramella, Lauletta e Cambiaso (Speranza Pra’, LNI Sestri Ponente, Santo Stefano al Mare). In chiusura l’otto misto Senior Elpis-Speranza Pra’ taglia per primo il traguardo con Menessini, Carbone, Lavagetto, Magnino, Pili, Brena, Cambiaso e Rocchi (tim. Crimeni).