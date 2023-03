Vibram Maremontana: presentata la dodicesima edizione, gli eventi dal 24 al 26 marzo

E' iniziato il conto alla rovescia per la dodicesima edizione Vibram Maremontana - Memorial Cencin De Francesco, la manifestazione sportiva organizzata dall'Asd Maremontana con il contributo ed il patrocinio del Comune di Loano che si correrà domenica 26 marzo.

Le gare trail da 8, 14, 25, 45 e 60 chilometri porteranno a Loano specialisti italiani e stranieri (tra i quali numerosi top runner di livello internazionale) che partendo dalla spiaggia si daranno battaglia sui sentieri dell'immediato entroterra, con salita sulla vetta del Monte Carmo per le due competizioni più lunghe (a 1.389 metri sul livello del mare) per poi ridiscendere sul lungomare di Loano.

“Anche quest'anno torna la Vibram Maremontana - Memorial Cencin De Francesco, una delle manifestazione sportive più attese dagli atleti e dagli appassionati della corsa e delle camminate in montagna – commentano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l'assessore allo sport Enrica Rocca – Una competizione che, grazie al lavoro dell'Asd Maremontana e delle tante altre realtà che collaborano con loro e al sostegno di importanti brand internazionali quali, Vibram e Altra Running, è diventata uno degli appuntamenti di spicco del settore a livello nazionale e non solo. Ogni anno, infatti, tantissimi atleti provenienti da molti Paesi europei raggiungono Loano per partecipare alle gare competitive. Per tre giorni, dunque, Loano si trasforma in una sorta di 'capitale del trail running' con importanti ricadute a livello turistico ed economico per tutta la città. Per questo motivo la nostra amministrazione ha sempre puntato e continua a puntare sullo sport come volano per la crescita della nostra economia locale”.

Venerdì 24 marzo alle 16 presso il Loano2 Village si terrà la presentazione del Dinamo Running Team, un nuovo modello di team professionistico nell'ambito del trail running e della corsa in generale che rappresenta l'evoluzione di una disciplina sportiva che sta crescendo e si sta modificando nell'ambito dello sport italiano. Alla sera, a partire dalle 20.30 sempre al Loano2 Village, si terrà la seconda edizione delle Vibram Mountain Sessions: Maremontana Asd e Vibram Spa faranno il punto sul Vibram Maremontana Running Park, progetto di promozione degli sport all'aria aperta che coinvolge il Cai ed i Comuni del territorio. Saranno presenti rappresentanti degli Enti Locali, autorità di Provincia di Savona e Regione Liguria ed esponenti della comunità outdoor e del turismo. Testimonial tecnico Natalia Mastrota. Contemporaneamente alla presentazione verranno proiettati i corti relativi ad alcuni nuovi percorsi VMRP. Durante la serata la Fondazione Bertoni di Saluzzo presenterà il Vibram Terres Monviso Running Park, nuovo running park gemello.

A seguire, per la seconda edizione dell'Outdoor Film Festival by Vibram. Vibram Mountain Sessions invita tutti a “Correre le montagne, assaporandole” con la proiezione di due film in presenza dei protagonisti: “Valle Varaita trekking” con Luca Dalmasso e “Nat to the summit” con Natalia Mastrota. Sucecssivamente verrà presentato il “W8lking for Milola”, progetto a sostegno della Scuola Milola, in Tanzania, a cura di Find The Cure, e “Viaggi Avventura”, video dell'agenzia Bhs Travel.

Sabato 25 marzo atleti ed accompagnatori avranno la possibilità di partecipare ad una serie di “Viaggi alla scoperta del Vibram Maremontana Running Park”. Accompagnatori selezionati li guideranno in passeggiate e camminate lungo i percorsi che compongono il parco. Due passeggiate a cura dei volontari di Cai Loano si terranno dalle 10 alle 13; i Green Teams dell'istituto Falcone di Loano parteciperanno occupandosi anche la pulizia dei percorsi. Dalle 15.30 alle 18 si terrà il “Sunset Run Test Altra”, a cura del Team Vibram Altra Running con l'atleta elite Francesco Cucco. Dopo la prova su un percorso da 8,5 chilometri, a tutti i partecipanti verrà offerto un aperitivo (in collaborazione con Menabrea). A tutti verrà fornito un paio di scarpe Altra per il test sul percorso. Ritrovo presso lo spazio di Orto Maccagli.

Sabato 25 marzo ecco una novità rivolta agli atleti più giovani: il “Kids Beach Trail” per ragazzi dagli 8 ai 13 anni (categorie Pulcini, Esordienti, Ragazzi e Ragazze A e Ragazzi e Ragazze B). Il ritrovo per le iscrizioni è dalle 9.30 alle 10.30 in Orto Maccagli. Dalle 11 alle 12 i ragazzi seguiranno percorsi trail sulla spiaggia antistante l'area expo; alle 12.30 ci saranno le premiazioni. I percorsi sono tracciati da Virginia Oliveri e Pablo Barnes, atleti praticanti e insegnanti di trail per giovani.

Sempre sabato 25 marzo si svolgeranno le operazioni di preparazione alla gara del giorno successivo. Dalle 14 alle 19 in Orto maccagli accoglienza con tavolo di benvenuto a cura delle associazioni Maremontana e Balla Coi Cinghiali; ritiro di pettorali e pacco gara e acquisto di buoni pasto.

Dalle 14.45 alle 16.15 nella sala conferenza di Marina di Loano si terrà una conferenza divulgativa per sportivi e “laici” dal titolo “Heart & Brain” per Maremontana a cura delle dottoresse Annamaria Nicolino, del reparto di cardiologia del Santa Corona di Pietra Ligure e Marta Vitali, del reparto di medicina nucleare del Santa Corona di Pietra Ligure. L'evento avrà una parte teorica ed una dimostrazione pratica relativamente a emergenze cardiache, emergenze neurologiche ed emergenze traumatologiche e sulla catena del soccorso. Sport e medicina vanno di pari passo, ma hanno una comunicazione difficile. Il progetto si prefigge il compito di accorciare le distanze tra gli atleti ed i professionisti del settore, che durante il pomeriggio cercheranno di spiegare in modo semplice e con alcuni accorgimenti pratici i benefici ed eventuali rischi della pratica sportiva del trail running. Un cardiologo, un neurologo, uno specialista di medicina di emergenza ed un infermiere di urgenza faranno luce su aspetti di questa disciplina che non sempre sono conosciuti da atleti ed organizzatori di eventi. Un incontro formativo non solo per gli atleti che saranno presenti, ma anche per i docenti che apriranno tavole di discussione aperte al pubblico, per avvicinare le esperienze di due mondi.

Dalle 16.15 alle 16.45 l'associazione per la lotta all'ictus Tassinari-Grassi Ets Odv, in collaborazione con Maremontana Asd, presenterà il progetto “Mi voglio bene”. Neurologi dell'ospedale Santa Corona, guidati dalla dottoressa Tiziana Tassinari, annunceranno uno studio di ricerca durante il quale verranno monitorati una serie di soggetti deboli nell'attività di camminata sui percorsi urbani del Vibram Maremontana Running Park. Il progetto si prefigge di verificante scientificamente il miglioramento cognitivo e fisico quando si fa attività aerobica all'aperto tramite innovativi strumenti digitali e test dedicati sotto un costante controllo medico. La demenza è una patologia età correlata ed è ormai noto che, se interveniamo sui fattori di rischio modificabili, possiamo ridurre il rischio di malattia del 40 per cento.

Dalle 16.45 alle 17.15 sempre in Marina di Loano si terrà “Come, dove, quando e perchè usare Vibram Five Fingers” a cura di Angelo Belotti, responsabile educational per Vff blobal category, docente all'Università di Scienze Motorie di Perugia, osteopata, posturologo clinico e massofisioterapista.

Sempre sabato 25 marzo nella sala conferenze di Marina di Loano dalle 17.30 alle 18 si terrà la presentazione dei Campionati Italiani Assoluti e Master di Trail Lungo Loano a cura di Paolo Germanetto, responsabile nazionale trail di Fidal, e di Fulvio Massa, tecnico federale di riferimento per il trail; nel corso dell'evento verranno presentati gli atleti di elite iscritti alla Maremontana 2023 e verrà analizzata la crescita del movimento italiano del “Mountain and trail running” e il percorso della nazionale verso i mondiali di giugno in Austra, i World Mountain and Trail Running Championships di Innsbruck e Stubai.

Dalle 18 alle 18.30 per tutti gli atleti iscritti alle gare competitive di Maremontana 2023 briefing tecnico con gli ultimi consigli e informazioni di carattere meteorologico, del terreno e della sicurezza e soccorso; saranno presenti il direttore di gara, i giudici federali, i responsabili del soccorso, sicurezza e delle comunicazioni.

Domenica 26 marzo si svolgeranno le gare competitive da 60 e 45 chilometri. Dalle 5 alle 5.30 in Orto Maccagli si terranno le operazioni di ritiro di pettorali e pacco gara e l'acquisto dei buoni pasto; alle 5.45 briefing e controllo materiali a campione; alle 6 la partenza degli atleti, il cui arrivo è previsto tra le 13 e le 19.30 per il K60, tra le 11 e le 16 per il K45. Per quanto riguarda la corsa da 25 chilometri e quella da 14 chilometri, le operazioni preliminari si terranno dalle 7.30 alle 8.30, con briefing e controlli a campione alle 8.45 e partenza alle 9; l'arrivo è previsto tra le 10.45 e le 14. Infine, per quanto riguarda la gara trail da 8 chilometri, le operazioni preliminari si terranno dalle 8.30 alle 9.30, il briefing alle 9.35 e la partenza alle 9.45; l'arrivo è previsto tra le 11.15 e le 11.45. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 15.00 sempre in Orto Maccagli sul lungomare. Iscrizioni online all'indirizzo bit.ly/3Yf5mso.

Nella mattinata di domenica 26 marzo si terrà “W8lking for Milola”, camminata 100% solidale non competitiva a passo libero su strade e sentieri del primo entroterra. Tutto il ricavato andrà a sostegno per l'acquisto dell'arredamento per la Sanjo Pre and Primary School di Milola in Tanzania. Il tracciato ha una lunghezza di 8 chilometri. Dalle 8.30 alle 9.30 si terranno le operazioni di ritiro dei pettorali e dei gadget, l'acquisto dei buoni per il pasta party e la consegna e ritiro delle borse; il briefing è in programma alle 9.35 e la partenza alle 9.45; l'arrivo è previsto tra le 12.15 e le 13.45. Iscrizioni online all'indirizzo bit.ly/3YuNeuQ e sul posto sabato pomeriggio e domenica mattina.

Dalle 10 alle 12 nel tratto di mare antistante la zona expo regata velica di derive 420 e laser a cura del Circolo Nautico di Loano.

Da quest'anno il “Green Team Vibram” diventa accessibile al pubblico. Per la prima volta, si potrà scegliere se partecipare alle gare da 8, 14, 25, 45 o 60 chilometri o partecipare ad una missione del “Green Team Vibram”, che ha il delicato compito di rilpulire un tratto di sentiero subito dopo la gara. Ai partecipanti è richiesta una quota simbolica di 5 euro, che dà diritto ad un pacchetto “Green Team Vibram” comprensivo di maglietta, guanti protettivi, buono pasto e l'incarico di missione. Il primo gruppo partirà alle 7 e si occuperà del tratto di percorso da Borghetto Santo Spirito a Peagna per 8,7 chilometri; il secondo gruppo partirà alle 9 e si occuperà dei 7,5 chilometri tra Peagna e Balestrino; il terzo gruppo partirà alle 10 e si occuperà del tratto di percorso tra Balestrino e il Giogo di Toirano per 11,4 chilometri. Ogni gruppo ha un massimo di sette iscritti. Iscrizioni online all'indirizzo bit.ly/3yiWPu3.

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo dalle 14 alle 19 atleti ed accompagnatori potranno visitare il Villaggio dello Sport allestito in Orto Maccagli e sulla passeggiata a mare. Presso gli stand saranno disponibili i materiali più innovativi prodotti dai principali brand internazionali; saranno presenti negozi specializzati e brand del settore running, trail, e-bike e vela, oltre a specialisti della nutrizione e degli accessori. Presente anche uno “Stand del mare” allestito dal Circolo Nautico di Loano, che presenterà le sue attività outdoor e i suoi corsi riconosciuti dalla Federazione Italiana Vela (Fiv).