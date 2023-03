Calcio, Prima Categoria. Il Giudice Sportivo conferma l'esclusione dell'Atletico Argentina, pubblicata la nuova classifica

E' arrivata puntuale, oggi pomeriggio, la ratifica dell'esclusione dell'Atletico Argentina dal Campionato di Prima Categoria.

Una determina scontata quella del Giudice Sportivo, pronta a scattare in automatico per tutte le squadre del territorio nazionale dopo la quarta rinuncia.

Le dinamiche di classifica però non mutano dato il ruolino di marcia dei ponentini, costretti a collezionare solo sconfitte complici le difficoltà societarie.

Ecco il provvedimento del Giudice Sportivo.

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all’ora fissata per l’inizio della stessa, era presente soltanto la Società AREA CALCIO ANDORA, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg;

Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i questi casi;

Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società ATLETICO ARGENTINA non si era presentata presso l’impianto sportivo sede della gara in questione, per cui il ddg liberava i presenti;

Visto l’art. 10, comma 1, del CGS,

Visto il combinato disposto dell’art.53, comma 2 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 (“Ammende per rinuncia”) di cui al C.U. n.° 1 della L.N.D. – Stagione Sportiva 2022/23 della L.N.D. il quale fissa l’ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato in questione, in Euro 150 (centocinquanta/00);

Considerato che il sopra citato articolo 53, al comma 5 prevede, altresì, che dopo la terza rinuncia debba applicarsi il provvedimento dell'esclusione dal campionato;  Atteso che, per la Società ATLETICO ARGENTINA, quella in questione è la quarta rinuncia nella corrente stagione sportiva;

Atteso che l’art.53, comma 8 delle N.O.I.F., prevede sanzioni pecuniarie fino a 10 volte la misura prevista per la prima rinuncia, nel caso di ritiro od esclusione dal campionato

Visto l’art.53, comma 3 delle N.O.I.F., per ciò che dispone riguardo alle gare disputate e da disputarsi, nel caso di ritiro od esclusione dal campionato P.Q.M. Dispone:

di escludere dal Campionato Regionale di 1a Categoria la Società ATLETICO ARGENTINA;

di comminare l’ammenda di Euro 1000(mille/00) alla Società ATLETICO ARGENTINA;

di applicare l’art.53, comma 3 delle N.O.I.F., per ciò che dispone riguardo alle gare disputate e da disputarsi, nel caso di ritiro od esclusione dal campionato.

La nuova classifica federale:

Pontelungo 56

Camporosso 51*

San Francesco Loano 46

Area Calcio Andora 43

Aurora 37

Vadino 29

Millesimo 27

Altarese 24*

San Fillippo Neri Yepp Albenga 15

Plodio 15

Virtus Sanremo 12

Oneglia (-4) 10

Mallare 9

Atletico Argentina 0 (esclusa dal campionato)