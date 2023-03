Giudice Sportivo, Eccellenza. Multata la Cairese, tre giornate per Dolcini

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 12/ 3/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00 CAIRESE

A titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento dei propri sostenitori i quali, per tutta la durata della gara, rivolgevano continue espressioni ingiuriose ed irriguardose all'indirizzo della terna; tale comportamento veniva adottato, in qualche occasione, anche dai giovanissimi raccattapalle che agivano per emulazione del pubblico. Per comportamento antisportivo, in quanto dopo il vantaggio, gli stessi raccattapalle venivano spostati, al fine di perdere tempo nelle fuoriuscite della palla (infrazione rilevata da parte di un AA).

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE LUCIA SILVESTRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CURABBA GERMANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DOLCINI LOUIS (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

Espulso per aver rivolto ripetuti proteste ed insulti nei confronti della terna, dopo l'allontanamento dal tdg, rimaneva nel tunnel di ingresso agli spogliatoi, in diretta connessione con il tdg, proseguendo nel suo atteggiamento irriguardoso (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IVALDI GIOVANNI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

Espulso per doppia ammonizione, al fischio finale, nel corridoio di accesso agli spogliatoi, prendeva ripetutamente a calci una porta con molto vigore.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

Al fischio finale, nel corridoio di accesso agli spogliatoi, prendeva ripetutamente a calci una porta

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

MATAROZZI ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA CALCIO SRL)

SCARF MICHAEL (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (XII INFR)

CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PRISCO ARMANDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAIRESE)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

COSTA RICCARDO (CANALETTO SEPOR)

VALENTINI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (III INFR)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

BROLLO GABRIELE STEFAN (FINALE)

CAMPELLI MARCO (IMPERIA CALCIO SRL)

TROCINO LORENZO FRANCES (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERRETTA FRANCESCO (CAIRESE)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BERARDI MARCO (LAVAGNESE 1919)

KRUHS ZULIAN GUILHERME (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI SALVATORE LEONARDO (ALBENGA 1928)

COSENTINO EMANUELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CANNAVO SAMUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ANAYA RUIZ IGNACIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE