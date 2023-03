Calcio, Cairese. La multa non va giù alla società: "I nostri raccattapalle antisportivi? Affermazioni che ledono l'immagine del club"

La multa comminata dal Giudice Sportivo non è andata giù alla Cairese, soprattutto per le motivazioni riportate dal direttore di gara all'interno del referto.

All'interno si leggeva come i raccattapalle, nel match vinto contro il Forza e Coraggio, ritardassero la ripresa del gioco, schernendo anche la terna arbitrale.

Un'esposizione dei fatti fortemente respinta dalla società gialloblu:

"La società A.S.D. Cairese 1919, preso atto del provvedimento disciplinare adottato dal giudice sportivo, esposto nel Comunicato Ufficiale N°70 del 16/03/2023, stagione sportiva 2022/2023, si dissocia totalmente da quanto in esso riportato, poiché la partita in questione, giocatasi domenica 12/03/2023, trascorsi pochi minuti di gioco, vedeva la Cairese in vantaggio di tre reti sulla formazione del Forza e Coraggio e nessuno dei ragazzi atti al ruolo di raccattapalle, di età inferiore agli anni dieci, tesserati presso la nostra società, si è permesso di intaccare il corretto sviluppo della gara. Ci tiene a precisare, in aggiunta, che i giovanissimi tesserati hanno occupato le postazioni iniziali assegnate loro fino al termine della gara con educazione e rispetto, come dimostrato sempre in tutte le precedenti partite nel corso delle quali sono stati protagonisti a bordo campo. Accuse gravissime e inaccettabili, le quali ledono, ingiustamente, l'immagine dell' A.S.D. Cairese 1919. La stessa ricorda di non avere obbligo alcuno di fornire questo servizio tutte le domeniche, il quale è stato istituito proprio con l'intenzione di limitare il più possibile la perdita di tempo durante le gare e, conseguentemente, garantire ad entrambe le squadre pari condizioni, senza alcun tipo di favoritismo casalingo".