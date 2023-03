Prendere tre gol in venti minuti sono difficili da digerire per qualsiasi allenatore, anche in un contesto super positivo come quello del Forza e Coraggio, l'autentica rivelazione del campionato ligure di Eccellenza.

Un rammarico per Yuri Angeli, seppur non manchino i complimenti per la forza che la Cairese ha saputo mettere in campo: