Un mattoncino alla volta, passo dopo passo, Enrico "Chicco" Ferraro è riuscito a completare un'impresa meravigliosa.

Con tanto lavoro, pochi proclami e un basso profilo a tratti sorprendente, il timoniere del Quiliano & Valleggia non ha nascosto tutta la propria soddisfazione per il salto in Promozione, dopo il 4-2 all'Albissole.