Calcio, Vadese. Saltarelli esalta nuovamente i propri under: "Tutti hanno dato un bel contributo, la classifica la guarderemo a fine campionato"

Provare ad accaparrarsi gli ultimi sei punti disponibili in campionato (più il recupero) e poi guardare cosa racconterà la classifica: è questo l'intendimento di mister Tony Saltarelli dopo il 4-1 alla Priamar.

Dopo una prima di parte combattuta, gli azzurrogranata sono riusciti a prevalere, seppur resti un pizzico di rammarico osservando la graduatoria.

"Affrontavamo una squadra in salute, ha spiegato Saltarelli, e i ragazzi sono stati bravi a gestire le fasi più delicate della partita. Una volta ritrovato il vantaggio abbiamo avuto buon gioco ad arrotondare il risultato.

Rimpianti? Ce ne sono ripensando al primo mese di campionato, senza tutti quegli infortuni verosimilmente saremmo in zona playoff, questo è sotto gli occhi di tutti. Ieri è andato a segno Ninivaggi, un altro tassello che per noi sarebbe stato a dir poco prezioso. Il rovescio della medaglia, in positivo, è stato capire quanto siano stati bravi i nostri under: fortunatamente non abbiamo sbagliato una scelta su di loro, tanto da sostenere il rendimento della squadra nei momenti più difficili.

Ora chiudiamo al meglio il campionato, a quel punto vedremo il nostro posizionamento in classifica".