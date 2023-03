Mtb: resta in casa Scott la Granfondo Muretto di Alassio

Ha preso il via con un grande evento la Coppa Lombardia Mtb. La 14esima edizione della Granfondo Muretto di Alassio ha dato fuoco alle polveri, aprendo le ostilità con la presenza dei più grandi campioni e team del panorama nazionale e non solo. La sfida sui 38 km per 1.300 metri di dislivello si è confermata molto selettiva, con i biker che hanno dato fondo alle proprie energie mostrando il livello di forma raggiunto in questo avvio di stagione.

La gara ha visto lo splendido assolo di Gioele De Cosmo, il portacolori della Scott che ha fatto il vuoto alle sue spalle nella parte più impegnativa del percorso, andando a fermare i cronometri sul tempo di 1h40’41”. Distacco di 1’04” per il vicecampione del mondo Marathon, il colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo (Hubbers Polimedical) mentre per la terza piazza il campione uscente Andrea Siffredi, compagno di colori di De Cosmo, ha preceduto di pochissimo Dario Cherchi (Ktm Brenta Brakes) chiudendo a 2’17” dall’altro esponente della Scott, che così mantiene lo scettro della Granfondo ligure.

Nella gara femminile arriva il bis consecutivo per Costanza Fasolis (Mentecorpo Cicli Drigani) che in 2h09’22” ha prevalso per 9’26” su Giorgia Stegagnolo (Race Mountain Folcarelli), terzo gradino del podio per Yara Sabrina Monte (Racing Team Rive Rosse) a 9’42”. Ben 499 gli arrivati, un numero davvero considerevole pensando anche che la manifestazione ligure non prevedeva altri tracciati oltre quello classico.

La Coppa Lombardia Mtb non poteva iniziare meglio, come anche la Marathon Bike Cup della quale la sfida ligure faceva egualmente parte. Ancora una volta la Alassixfun Asd ha potuto godere del sostegno delle autorità locali e delle associazioni del luogo che hanno fatto della corsa un evento di portata nazionale. Appuntamento al prossimo anno per l’ennesima sfida fra il meglio della mountain bike italiana. Intanto la Coppa Lombardia Mtb rimanda ora alla sua seconda gara entrando nei confini regionali, con la Lake Como MTH di Dervio (LC) del prossimo 14 maggio.