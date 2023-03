Pallanuoto. Mercoledì la semifinale di ritorno di Len Euro Cup, la RN Savona chiama la città alla piscina Zanelli

Mercoledì 22 marzo alle ore 19.00, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Zanelli ” di Savona, per un altro derby tutto italiano con la Pallanuoto Trieste, nell’incontro valevole per il ritorno della Semifinale della Len Euro Cup 2022/2023. I savonesi partono dal pareggio 9 a 9 ottenuto all’andata nella piscina “Bianchi” di Trieste, un risultato che lascia tutto in sospeso. Sarà, quindi, decisiva la partita di mercoledì per l’accesso alla Finale. Ecco perché sarà importante il sostegno del pubblico che mercoledì sarà più che mai l’ottavo uomo in vasca. Ad aiutare il pubblico a sostenere la Rari ci sarà anche il prezioso supporto di Gianni Rossi, protagonista del red carpet di Sanremo, che animerà la serata. Per coloro, invece, che non potranno essere presenti in piscina sarà possibile seguire la partita in diretta sul sito della LEN con la telecronaca a cura di Laura Sicco ed il commento tecnico di Raffaele Di Noia.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Rakovic (Serbia) e Koryzna (Polonia). Il Delegato Len sarà Moliner (Spagna).

Sono a disposizione i biglietti per la partita al costo di euro 10,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis. Si ricorda che essendo partita di Coppa Europea non valgono gli abbonamenti al Campionato di Serie A 1. Infine, per favorire la presenza di pubblico, l’azienda Ottica Isolani di Savona, ha ideato un’interessante iniziativa in favore del settore giovanile.