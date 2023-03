Rugby Ligure: giornata no su tanti fronti, il Savona cade a Milano

Purtroppo nei Campionati Nazionali le formazioni liguri continuano a compiere passi falsi. Anche in questa penultima domenica di marzo sono arrivate due nuove sconfitte in Serie A, con la netta sconfitta casalinga della Pro Recco con il CUS Milano (6/50) e due soli penalty siglati da Mauriziano Fantozzi, ed un’altra prestazione negativa (38/14) del CUS Genova a Segrate con l’ ASR Milano e con due mete a favore con Ghiglione e Bertirotti completate da due trasformazioni di Corona. Lo spauracchio della retrocessione e dei play out è ormai sicuro. Sconfitta anche la squadra di Savona nel torneo di Serie B, ma i biancorossi occupano un posto tranquillo in classifica. Per il team del ponente è andato in meta Bernat mentre Serra ha messo a segno una trasformazione e due penalty. Delusione per le formazioni liguri nel Campionato di Serie C nellElite, sconfitte sia le Province dell’Ovest che lo Spezia, mentre nella interregionale il derby fra Amatori Genova e i cadetti del CUS Genova ha sottiso ai padroni di casa che hanno segnato tre mete con Chavez, e Fama’, quest’ultimo autore di due mete tutte trasformate e due punizioni. Proseguono intanto tutti i tornei dedicati alle categorie giovanili con buone prove soprattutto per gli Under 17 delle Province dell’Ovest e dell’Amatori Genova.

SERIE A GIRONE 1 – VI G. RITORNO

Pro Recco – CUS Milano 6/50

ASR Milano – CUS Genova 38/14

Amatori Alghero – Noceto 13/13

TK GROUP VII Torino – Parabiago 13/16

Parma – PROMOTICA I Centurioni 29/21

Biella in sosta.

CLASSIFICA: Parabiago punti 63, Noceto 54, Centurioni e CUS Milano 48, ASR Milano 44, Biella 41, VII Torino e Parma 38, Alghero 29, CUS Genova e Pro Recco punti 9.

SERIE B GIRONE 1 – V G. RITORNO

Amatori&Union Milano - Savona 47/13

Amatori Capoterra – Bergamo 19/32

Ivrea – Varese 20/15

Olbia – Probiotical Amatori Novara 10/13

Unione Monferrato – RC Piacenza 24/17

Tutto Cialde Lecco in pausa.

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 67, Amatori&Union Milano 63, Capoterra 58, Lecco 48, Piacenza e Bergamo 41, Savona 22, Varese 19, Ivrea 18, Olbia e Novara 8.

SERIE C PROMOZIONE GIR. 4 – II G. RIT.

Stade Valdotain – Province dell’Ovest 62/6

Rivoli – DR FERROVIARIA Spezia 50/7

San Mauro – Volpiano 29/3

Biella2 – Rho 22/69

CLASSIFICA: Rho punti 45, Stade Valdotain 39, San Mauro 30, RC Spezia 21, Rivoli 19, Volpiano 10, Biella2 7, Province dell’Ovest punti 6.

SERIE C INTERREGIONALE – II G. RIT.

Amatori Genova – CUS Genova2 27/0

Alessandria – CUS Piemonte OR. 0/38

Lions Tortona – UR Riviera 38/14

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 26, CUS Genova Cadetti 25, Tortona 24, CUS PO 20, Tortona 19, UR Riviera 11, Alessandria punti 2.

UNDER 19 II FASE/A – II GIORNATA ANDATA

Pro Recco – VII Torino 5/41 (*)

Biella – Unione Monferrato 6/24

CLASSIFICA: VII Torino punti 10, Pro Recco (**), Unione Monferrato (**) 5, Biella punti 0.

(*) in attesa decisioni G.S.

(**) una partita in meno

UNDER 17 INTERREGIONALE 1 V G. RIT.

Lainate – Amatori&Union Milano 19/41

Amatori Genova – CUS Torino 28/26

Province dell’Ovest – San Mauro 25/21

Parabiago – Unione Monferrato 103/0

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 55, Province dell’Ovest 44, Parabiago 40, CUS Torino 36, Amatori Genova 31, San Mauro 27, Monferrato 17, Lainate punti 4.

UNDER 17 II FASE/A – I GIORNATA ANDATA

Stade Valdotain – U.R.P. Alessandria 40/26

Biella – CUS Genova 17/20

CLASSIFICA GENERALE: Stade Valdotain punti 5, CUS Genova 4, Biella e U.R.P.Alessandria punti 1.

UNDER 17 II FASE/B – I GIORNATA

Rivoli – Province dell’Ovest2 31/31

Cuneo Pedona – Volvera 48/5

Savona – UR Riviera 19/33

CLASSIFICA GENERALE: Cuneo Pedona e Union Riviera punti 5, Province dell’Ovest2 e Rivoli 3, Volvera e Savona punti 0.

UNDER 15 II FASE-CONSOLIDAMENTO – XVI GIORNATA

CUS Genova – CFFS Vespe Cogoleto 5/10, CFFS Vespe Cogoleto – Amatori Genova 8/7, CUS Genova – Amatori Genova 19/19.