Premier League: lotta retrocessione piena di big

La Premier League inglese è il campionato più seguito e più ricco del mondo, in cui militano grandi club internazionali che hanno seguito e tifosi ovunque, e che possono disporre nelle loro rose dei più grandi campioni in circolazione. Molti di questi club, come ad esempio Manchester City e Newcastle, sono di proprietà di emiri e sceicchi, che grazie al loro formidabile portafoglio, possono acquistare e pagare i faraonici stipendi dei fuoriclasse. Un tempo c’erano anche gli oligarchi russi che investivano nei club inglesi, uno fra tutti, Abramovich e il suo Chelsea: ma le cose sono poi cambiate per le ben note vicende internazionali.

E questa abbondanza di risorse economiche coinvolge tutte le squadre, anche quelle che sono in lottano per non retrocedere: grandi campioni e giocatori importanti di tante nazionali europee e non militano in questi club, come ad esempio Paqueta, Scamacca, Senesi, Gnonto, Pickford.

Nello storico club del Leeds United, ora nei bassifondi della Premier, militano l’ex-Juventus Weston McKennie, già nazionale statunitense, e il nazionale italiano Gnonto, la cui quotazione è aumentata a seguito della convocazione in azzurro da parte del ct. Roberto Mancini.

Non se la passa bene nemmeno il West Ham, che viaggia forte in coppa, ma male in campionato: tra i nomi importanti in rosa, senz’altro l’ex-milanista brasiliano Paqueta e il centravanti della nazionale italiana Gianluca Scamacca, ma anche un volto noto in Italia, Angelo Ogbonna, che in patria ha avuto alterne fortune in campo.

Il portiere della nazionale inglese, Jordan Pickford, milita invece nell’Everton, altro club inglese molto blasonato e con grandi ambizioni, ma che tuttavia è in piena zona retrocessione. Nel Crystal Palace invece spicca il nome di Jordan Ayew, nazionale ghanese, bandiera del suo paese.

La classifica della Premier oggi vede coinvolte ben 9 squadre nello spazio di 5 punti, ad una decina di giornate dal termine, nessuna di queste squadre è salva, e nessuna è spacciata. Anche questo grande equilibrio fa sì che la Premier League sia da tutti considerato il campionato più bello del mondo: quest’appellativo un tempo era appannaggio della Serie A italiana.

I bookmakers che si occupano delle quote calcio oggi della Premier League danno dunque “favoriti” per la retrocessione il Southampton a 1.55 insieme al Bournemouth a 1.67. Godono di più fiducia per la salvezza l’Everton a 2.20, il Nottingham Forest a 2.25, il Leeds a 2.50. Decisamente più tranquille sono considerati il Leicester a 4, il West Ham a 5.00 e il Wolves a 6.00. Ma come ben sappiamo, nel calcio inglese, tutto può succedere e fino alla fine tutte quante si daranno battaglia per non retrocedere.