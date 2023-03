Calcio, Finale. La Juniores vola alle fasi regionali, mister Saccone lancia i suoi: "Finora un percorso da voto alto"

Nonostante a livello di prima squadra dalle parti di via Brunenghi l'anno in corso sia stato finora foriero di poche gioie, c'è una "cantera" al Borel che sta facendo parlare di sé e dando qualche buon segnale di speranza per il futuro.

È quella della Juniores regionale che, battendo sabato scorso l'Imperia a Pontedassio, ha staccato il pass per le finali regionali con un turno d'anticipo dopo aver frequentato i piani alti della classifica dall'inizio del campionato.

Una gestione, quella targata da mister Pietro Saccone e dal suo vice Jurgen Dakaj, nata non priva di qualche difficoltà, come sovente avviene per questa leva a cavallo tra il Settore Giovanile e i grandi: "Ricordo di aver detto ai ragazzi prima della prima partita col Campomorone, nello spogliatoio, che quello sarebbe stato per noi come il primo allenamento tutti insieme, quindi di fare il possibile e stare ordinati in campo - racconta il tecnico - Addirittura riuscimmo a convincere il venerdì sera Gagliano e Castrofilippo, già tesserati ma non intenzionati a proseguire, ai quali va fatto un grande plauso per come hanno portato avanti la stagione finendo ad allenarsi stabilmente con la Prima Squadra".