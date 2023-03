Calcio. Soccer Borghetto, ritorno alla vittoria nel segno di Auteri: "Vittoria molto importante, ma potevamo avere qualche punto in più"

Il Soccer Borghetto torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive subìte di misura contro Sampierdarenese e Pietra Ligure.

I biancorossi sbancano il campo del Golfo Dianese e salgono a quota 35 punti, un bottino che vede però Carparelli e compagni ancora troppo staccati dalla quinta piazza, ma che regala la permanenza in Promozione.

Tra i protagonisti in terra imperiese l'attaccante Alessio Auteri, autore del momentaneo raddoppio: "Per noi questa vittoria è molto importante - ha sottolineato l'attaccante biancorosso - perché ci fa raggiungere la salvezza a cinque giornate dalla fine, e in un campionato di questo livello non era scontata come cosa, anche se sicuramente si poteva fare qualcosa di più".

Auteri analizza la stagione dei biancorossi: "Il nostro obbiettivo era arrivare alla salvezza il prima possibile - continua Auteri - sicuramente con un po’ più di attenzione potevamo avere qualche punto in più, ora ci mancano queste ultime partite dove cercheremo di fare più punti possibili per arrivare più in alto il classifica".

L'attaccante analizza anche la propria stagione a livello personale: "Per la prima volta in questa stagione mi e capitato di dover star fuori per più di due mesi per un infortunio, è stato un periodo non facile perché non poter giocare la domenica è straziante. Grazie alla società e a i miei compagni ho recuperato il prima possibile, tutto sommato è stata una stagione positiva è speriamo di chiuderla nel miglior modo possibile", ha concluso Auteri.