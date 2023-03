Calcio, Savona. Umberto Maddalena lascerà i biancoblu a fine stagione: "Presidente Cittadino, serve un direttore sportivo!"

Risale al 10 marzo la lettera inviata da Umberto Maddalena, dirigente di riferimento della proprietà romana, al presidente del Savona, Massimo Cittadino. Nella missiva Maddalena sottolinea la necessità di una strutturazione tecnica importante per dare seguito ai programmi del club e, al contempo, comunica la propria intenzione di lasciare gli Striscioni al termine del campionato.

Nel momento di massima criticità per i ben noti accadimenti, hai chiesto la mia collaborazione per trovare la soluzione più idonea possibile affinchè il Savona Fbc potesse disputare un campionato dignitoso.

Il mio pensiero va alla fase iniziale allorchè sall'inizio della settimana che ci portava ad affrontare la prima gara di Coppa Liguria, ad allenarsi erano solo cinque giocatori e al venerd' non sapevamo se saremmo riusciti a metterne in campo undici.

Ora è arrivato il momento di attivarsi per il futuro senza indugi e, preso atto dei programmi ambizioni che da sempre mi hai espresso, mi permetto di far presente come sia assolutamente prioritario e indispensabile la figura di un direttore sportivo con ampia conoscenza dei campionati dilettantistici e delle dinamiche dem mercato, alla base e fulcro dei programmi e obiettivi futuri della Società.