Calcio, "Special Football". Gli ingauni dell'associazione Viceversa partono al meglio: quattro vittorie al Sacro Cuore e primo posto in classifica

L'associazione Viceversa, ormai da diverso tempo, si sta impegnando per promuovere l'attività sportiva per gli atleti diversamente abili.

Un mezzo di integrazione e di inclusività assolutamente potente, abbinato alla sana competizione sportiva.

I ragazzi di mister Davide Consocenti sotto questo punto di vista non hanno deluso, onorando la maglia dell'Albenga, quella giallorossa, fornita dalla società ingauna.

Sul campo del "Sacro Cuore", domenica scorsa, è andata in scena la prima giornata del campionato "Special Football", dove i ragazzi ingauni si sono infatti aggiudicati tutti e quattro gli incontri a cui hanno preso parte.

Il primo posto parziale in classifica è stato quindi conquistato, in attesa della prossima tappa, il primo di aprile, in quel di Borgosesia.