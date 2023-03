Giudice Sportivo, Eccellenza. Multate Taggia e Albenga, tre turni per Facello

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 19/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 TAGGIA

Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza (CU n.º 1 2020/21 LND).

Euro 100,00 ALBENGA 1928

Per il comportamento dei propri sostenitori che, al 45' pt, accendevano un fumogeno e, dopo che lo stesso si spegneva, lo lanciavano sul tdg a pochi metri dal ddg e di un AA; il capitano della società interveniva immediatamente e gettava il fuoco pirico fuori dal tdg, invitando i propri sostenitori a tenere un comportamento più adeguato (sanzione attenuata per tale fattivo comportamento)

DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FEROLDI PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

COLLACCHI MAURIZIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

CAMURRI CLAUDIA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

CURABBA GERMANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL) (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIOLZI ANDREA (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BALLERI DAVID (FINALE)

MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANGELI YURI (FORZA E CORAGGIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

A gioco in svolgimento e senza la contesa della palla, colpiva un avversario con un pugno alla schiena, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CANOVI CRISTIAN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GASCO GIACOMO (FINALE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GRAZIANI GABRIEL (ALBENGA 1928)

FABBRI ALEX (CAIRESE)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

GRANDI ALESSIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL)

CASANOVA ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

ZUNINO ELIA (CAIRESE)

TRAVERSO DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CARTA ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAIRESE)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MARCHETTI CAPASSO FRANCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DOTTO LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GNECCHI GIANLUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CERCHI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MAZZINI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

KRUHS ZULIAN GUILHERME (LAVAGNESE 1919)

PROFUMO DAVIDE (LAVAGNESE 1919)

PADI NICOLO (RIVASAMBA H.C.A.)

FONTANA FRANCESCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MARTE ROSARIO NICOLA (CANALETTO SEPOR)

BACHEROTTI TOMMASO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CARLETTI MATTEO (TAGGIA)

SCALZI STEFANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

DADDARIO SAMUEL (ANGELO BAIARDO)

BIGGI FILIPPO (BUSALLA CALCIO)

SPANO LUCA (BUSALLA CALCIO)

DE CILLIS FABRIZIO (CANALETTO SEPOR)

RAGGI SEBASTIANO ELIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ORLANDO MICHAEL FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)