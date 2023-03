Giudice Sportivo, Promozione. Sono quattro i giocatori fermi per due turni

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 19/ 3/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

RICCIOTTI LUCA (MAGRA AZZURRI)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

BRIGNOLI DAVIDE (CERIALE PROGETTO CALCIO) (Infrazione rilevata da parte di un AA).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIRARDI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FANAN MIRCO (TARROS SARZANESE SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

URSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

AYALAS SANTIAGO EZEQUI (PIETRA LIGURE 1956)

SERPENTINI EMANUELE (SERRA RICCO 1971) (Infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIRLO EMANUELE (CAMPESE F.B.C.)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

SANTINI ANDREA (MAGRA AZZURRI)

FONJOCK DIVINE (NEW BRAGNO CALCIO)

VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

MOSCA ALESSANDRO (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAXENA FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

A fine gara, visibilmente alterato, si avvicinava alla terna, rivolgendo ai ddg espressioni gravemente irriguardose

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PIANA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SOCCER BORGHETTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ARBOCO ETTORE (CAPERANESE 2015)

FAZIO GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ADAMI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SCOTTO BUSATO LUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SCARANTINO FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

STILO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

TOSI EMANUELE (PRAESE 1945)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

CALCAGNO PAOLO (SOCCER BORGHETTO)

RAMOS SEGARRA ROBERTO LORIS (VALLESCRIVIA 2018)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAPPELLETTI GIOVANNI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

DORNO FABIAN (LEGINO 1910)

CARIATI DOMENICO (MAGRA AZZURRI)

PAPARCONE MATTEO (MAROLACQUASANTA)

BLANSTEIN TOMAS (PIETRA LIGURE 1956)

DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)

GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

MANCA FLAVIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BEVEGNI FILIPPO (BORZOLI)

CROCE SAMUELE (CARCARESE)

NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BERNIERI RICCARDO (MAGRA AZZURRI)

BERTANO SIMONE (MAGRA AZZURRI)

CERRUTI ALESSANDRO (MARASSI 1965)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

MANFREDI DAVIDE (CARCARESE)

MORETTI LUCA (CARCARESE)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ROMANO THOMAS (LITTLE CLUB JAMES)

PUDDU GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (III INFR)

DIELI AARON (CADIMARE CALCIO)

VINCI ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LAZRI ENRICO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PANNONE ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

ARGERI VITTORIO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

SGRO FRANCESCO (BAIA ALASSIO CALCIO)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MACAGNO MANUELE (LEGINO 1910)

PATRONE SIMONE (LEGINO 1910)

POZZI FEDERICO (LEVANTO CALCIO)

MASI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

FLACHI FRANCESCO (PRAESE 1945)

SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

SARUBBI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

BERGITTO EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

LAPTEANU MARIUS (FOLLO FOOTBALL CLUB)

SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (OSPEDALETTI CALCIO)

RASO ANDREA (PRAESE 1945)