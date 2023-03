A scuola di... Stelle nello Sport

Il percorso di Stelle nello Sport nelle scuole della Liguria è ulteriormente cresciuto in questa 24° edizione del progetto patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova, Coni, Cip e Ufficio Scolastico Regionale.

Grazie alla sinergia con Orientamenti, il progetto di Regione Liguria, sono aumentati gli incontri e le attività che coinvolgeranno oltre 20.000 studenti nel corso della stagione. Al fianco del concorso “Il Bello dello Sport”, riservato a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, numerosi sono gli incontri promossi grazie al format “Una classe di valori”. La mission di Stelle nello Sport è quella di trasmettere i valori dello sport tra i giovani, ma anche promuovere a cultura della prevenzione e del benessere grazie alle iniziative elaborate insieme a Villa Montallegro, storico partner del progetto, nell’ambito del filone “Più Gusto per la Vita”. Tra gli eventi proposti al mondo della scuola c’è anche la giornata speciale di venerdì 19 maggio in apertura della Festa dello Sport al Porto Antico. E ancora lo SportAbility Day che ritornerà il 16 settembre alla Sciorba.

Una Classe di Valori. Sono i Campioni a salire in cattedra per raccontare le loro esperienze. Il calendario ad oggi ha visto protagonisti Francesco Bocciardo (IC Foce), Emma Quaglia (IC Quarto), Paola Fraschini (IC Oregina), Christian Gamarino (IC Arenzano), Edoardo Stochino (IC Bertani), Michela Braga (IC San Martino), Costanza Ferro (IC Voltri Mele) e Erica Musso (IC Savona 4).

Più Gusto per la Vita. E’ la serie di incontri promossi in collaborazione con Villa Montallegro per parlare si Sport e Alimentazione, abuso e dipendenze da cibo e alcol e uso consapevole dei devices elettronici.

Il Bello dello Sport. E’ il concorso che coinvolge oltre 10.000 studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado, chiamati a disegnare o raccontare i messaggi positivi legati allo sport.

Olimpiade delle Scuole. Appuntamento già fissato per venerdì 19 maggio prossimo, giornata di apertura della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova. Migliaia di studenti potranno provare decine di discipline sportive. Molto apprezzata l’attività organizzata in collaborazione con la scuola regionale dello sport del Coni Liguria. Un percorso motorio-cognitivo che coinvolge l’intero gruppo classe con premi per tutti. Prenotazioni aperte alla mail scuola@stellenellosport.com

Festa dello Sport. Oltre all’Olimpiade, sono tantissime le opportunità per i docenti e le loro classi. Dalla Baby Maratona al Palio remiero, passando per le numerose attività sportive che potranno essere testate con la presenza di istruttori federali: calcio, volley, basket, tennis, ginnastica e molto altro.

Per ulteriori approfondimenti è disponibile la sezione www.stellenellosport.com/scuola con tutti i video e le foto degli eventi, incontri e attività.