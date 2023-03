Aikido, a Finale il 6 e 7 maggio il primo stage nazionale gratuito per bambini e ragazzi

Forte dell’esperienza dell’organizzazione nell’ottobre 2019 del "Keiko d’Autunno", (lo stage interregionale gratuito del Nord-Ovest Italia, svoltosi con grande successo e record di partecipanti al PalAlessia), la sezione Aikido della Polisportiva del Finale organizzerà i prossimi 6 e 7 maggio, per l’Aikikai d’Italia, un nuovo evento di grande importanza e innovazione sul territorio nazionale per il mondo legato a quest'arte marziale: il 1° Stage Nazionale gratuito per bambini e ragazzi dell’Aikikai d’Italia.

Previsto la prima volta nella primavera 2020 e non realizzato a causa della pandemia, si torna ora in campo, o meglio sul tatami, per ripartire con quello che vuole essere un primo appuntamento, con futura cadenza almeno annuale, per dare una svolta alla didattica rivolta ai bambini.

Non essendoci agonismo, infatti, l’Aikido non prevede gare o tornei: “Rafforzeremo la didattica per i bambini e per gli allievi più giovani, potenziando gli appuntamenti di formazione per insegnanti per bambini e anche raduni a loro dedicati” spiega il Maestro Simone Braini, 6° dan, responsabile del dojo di Ventimiglia e membro del Consiglio Direttivo dell’Aikikai d’Italia, che sta collaborando con la sezione finalese per la realizzazione dell’evento.

"Tradizione ed innovazione per un’arte marziale che vive nel presente". Questo attualmente il motto dell’Aikikai d’Italia, l’Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese che guida il mondo aikidoistico italiano e che in questo periodo mostra tanta voglia di crescere e rinnovarsi.

Davvero ragguardevole il programma, della due giorni di allenamento che vedrà avvicendarsi ben 5 maestri degni di rilievo e tutti responsabili di dojo all’interno dei quali tengono corsi per bambini e ragazzi da molti anni, e perciò notevolmente specializzati nell’ambito dell’insegnamento ai più giovani.

"E quale posto meglio della nostra Finale Ligure, cittadina dello sport, ormai conosciuta a livello mondiale, per gli eventi e le manifestazioni sportive che ogni anno promuove, può dare il via ad una serie di appuntamenti di livello nazionale come questo ed essere pronta ad ospitare i tanti bambini e ragazzi che attendiamo in dojo?" affermano dalla società sportiva finalese.

"La cornice dell’evento è davvero interessante - proseguono - siamo a Finalborgo, uno dei borghi più belli d’Italia e siamo pronti a 'rubare' come sempre lo spunto per il Terzo Tempo agli amici del Baseball, organizzando una cena sociale e varie attività per intrattenere i nostri ospiti, perché lo sport è, e deve essere, anche questo: un’occasione di scambio, di confronto, di divertimento e condivisione, soprattutto quando si parla dei più giovani. Un’occasione per spostarsi, viaggiare, incontrare i vecchi amici e fare nuove conoscenze, scoprire il territorio".

Partendo dagli ospiti, ecco quali saranno i Maestri presenti: