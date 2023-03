Socrem Apeiron Savona: servizi funebri completi per funerale religioso, laico o cremazione

Socrem Apeiron a Savona, con la sua esperienza pluriennale e trasversale per le esigenze di ogni famiglia e le caratteristiche umane adeguate organizza il servizio funebre desiderato in tutti i suoi aspetti per funerali religiosi o laici (civili) e cremazione.

Servizi funebri completi con garanzia di discrezione e celerità, nel pieno rispetto del dolore di chi oggi piange la perdita dell’affetto e del ricordo della persona defunta.

Funerale religioso

Il funerale religioso è la cerimonia funebre per i credenti. Quando viene richiesto un funerale con funzione religiosa, Socrem Apeiron si fa carico della completa organizzazione, fissando il giorno e l’ora della cerimonia con il Parroco, in piena sintonia con le aspettative dei familiari.

Funerale laico o civile

Quando viene a mancare una persona non credente all’affetto dei propri cari, è possibile celebrare il funerale laico o civile. È infatti la cerimonia funebre per coloro che non sono credenti e non sentono la necessità di celebrare il rituale religioso. Si svolge generalmente in specifiche sale comunali dette “sale del commiato”, o in altri luoghi (ad esempio la casa del defunto). Anche per il funerale laico o civile, Socrem Apeiron a Savona offre la massima assistenza in tutte le sue fasi.

Cremazione

La cremazione è una scelta semplice quanto sentita nel profondo. Se hai scelto la cremazione a Savona, hai scelto la professionalità e l’affidabilità di Socrem Apeiron, che si occupa di tutte le pratiche inerenti la richiesta di concessione di cellette o loculi, di documentazioni per l’affido ai familiari e per la dispersione in natura o in aree cimiteriali.

Seguendo le direttive e i desideri dei familiari, Socrem Apeiron si occupa di :

Servizi completi per cremazione, inumazione o tumulazione;

Fornitura composizioni e addobbi floreali;

Allestimento camera ardente;

Composizione e vestizione della salma;

Accordo con il parroco per data e ora del funerale;

Stampa e affissione manifesti funebri;

Disbrigo pratiche.

L’agenzia di pompe funebri Socrem Apeiron si occupa di tutto ciò che riguarda l’organizzazione di un funerale a Savona, ma anche in tutta Italia e nel mondo, seguendo le precise richieste dei familiari e curando ogni minimo dettaglio. Il nostro staff è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, comprese le ore notturne. Organizzazione di tutte le fasi del funerale, sollevando le persone colpite dal profondo dolore per la scomparsa di un caro da tutte le preoccupazioni di carattere pratico, logistico e amministrativo.

Socrem Apeiron – Pompe Funebri è a Savona in via Untoria 8, reperibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al numero di telefono 019 851660.