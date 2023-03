Calcio. Eccellenza, tutti in campo alle 15:00: nel savonese spicca Finale-Cairese, Albenga contro il Forza E Coraggio per avvicinare ancor di più la Serie D

Il colpaccio in casa della Cairese sembra aver definitivamente spianato la strada ai bianconeri verso la Serie D, ma l'imperativo all'interno dello spogliatoio ingauno resta quello di tenere alta la concentrazione finché non sarà la matematica a sancire il trionfo finale. Testa quindi all'impegno casalingo contro il Forza E Coraggio, senza particolari assilli di classifica ma con la voglia di sgambettare nuovamente la squadra di Buttu come già accaduto nel match d'andata.